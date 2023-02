“Dopłaty do zbóż są tak skalkulowane, że właściwie ceny wyrównują”. Czy minister spotka się dziś z rolnikami?

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk wczoraj podczas konferencji prasowej dotyczącej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych był pytany m.in. o rozpoczynający się dziś protest rolników w Dorohusku. Pytanie dotyczyło m.in. tego, czy planowane są dodatkowe działania jeśli chodzi o wsparcie dla rolników.

– Jeśli chodzi o dopłaty, to one mają przede wszystkim spowodować wyrównanie różnic pomiędzy ceną, która jest w danym obszarze Polski na przykład województwie podkarpackim czy lubelskim ze względu na no bliskości Ukrainy, ze względu na odległość do portów, a cenami światowymi. Te dopłaty są tak skalkulowane, że właśnie te ceny wyrównują. Oczywiście każdy chce mieć duże dopłaty, ale też nie możemy oczekiwać tego, że te dopłaty będą przekraczały ceny światowe. […] Musimy cały czas pamiętać, że dopłaty są mechanizmem, który musimy notyfikować w Komisji Europejskiej, a więc jeśli byłyby zbyt duże, powodowałyby nierówności w konkurencji rynkowej i nie miałyby szans na akceptację. Musimy bardzo precyzyjnie uzasadnić w Komisji Europejskiej, że te dopłaty nie naruszą warunków konkurencji rolników, tylko pokryją te realne straty, stąd ta kalkulacja. Cena uzyskiwana w tamtym regionie Polski plus ta dopłata nie może też przekraczać cen światowych, nie może zaburzać konkurencji, bo wtedy nie mamy szans na akceptację tego typu mechanizmu przez Komisję Europejską – wyjaśniał minister.

Wicepremier Kowalczyk był też pytany o to, czy zamierza spotkać się z protestującymi rolnikami.

– Jeśli chodzi o spotkanie z rolnikami, to ja spotykam się ciągle; w ubiegłym tygodniu miałem kilka spotkań, również z protestującymi rolnikami z Lubelszczyzny, również ze związkami zawodowymi i Solidarnością. Oczywiście tutaj jest pełne zrozumienie, natomiast też rozumiem emocje i czas, kiedy te emocje trzeba pokazywać na zewnątrz. Mamy pewne wzajemne zobowiązania i ja te zobowiązania realizuję, między innymi to są te dopłaty, to są też również bardziej intensywne kontrole jakości zboża napływającego z Ukrainy. W tym momencie rolnicy mówią, że to burzy jakość, bezpieczeństwo żywnościowe. Te kontrole będą dużo bardziej intensywne. Natomiast oczekiwanie niektórych protestujących o zamknięciu granicy z Ukrainą no niestety nie może być spełnione; to jest decyzja całej Unii Europejskiej i Polska też w tym brała udział – mówił wiceminister.

Można więc rozumieć, że ani zmiany formy wsparcia, ani też jego wysokości nie będzie. Trudno też oczekiwać, aby minister pojawił się dziś wśród protestujących rolników.

