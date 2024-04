Rosną ceny eksportowe rosyjskiej pszenicy, słabsze prognozy zbiorów kanadyjskiego rzepaku

Początek tygodnia przyniósł mieszane notowania zbóż i oleistych na Matifie. Ceny pszenicy i kukurydzy symbolicznie wzrosły, zaś cena rzepaku spadła, choć w niewielkiej skali.

Pszenica zdrożała w poniedziałek w Paryżu o 0,75 EUR/t do 203,75 EUR/t, zaś w Chicago jej cena spadła o 1,5 ct do 565,75 ct/bu. Wzrost w Paryżu tłumaczony jest spadkiem wartości europejskiej waluty wobec dolara. Z ciekawszych informacji warto odnotować, co dzieje się w Indiach; najnowsze szacunki zbiorów opublikowane przez Stowarzyszenie Producentów Mąki opiewające na 105 mln ton to o 6 mln mniej niż wynosi zapotrzebowanie wewnętrzne tego kraju. Bardziej optymistyczne są prognozy rządu – 112 mln ton i USDA – 110,55 mln ton. Indyjskie zapasy szacowane są na 9,7 mln ton, co stanowi poziom najniższy od 2017 roku.

W zeszłym tygodniu wzrosły ceny eksportowe rosyjskiej pszenicy – o 2 dolary za tonę do 210 USD/t za ziarno 12,5%. Obszary na południu kraju wciąż dotknięte są suszą, pomimo lokalnych opadów deszczu w ostatnim tygodniu.

Cena rzepaku spadła wczoraj o 3 EUR/t do 442,75 EUR/t. To wynik przede wszystkim spadających notowań oleju palmowego.

Oddział USDA w Ottawie szacuje zbiory rzepaku w Kanadzie na 18,8 mln ton. To niewielki spadek wobec poprzedniej prognozy opiewającej na 18,33 mln ton. Eksport szacowany jest na 6,9 mln ton.

Ceny kukurydzy minimalnie wzrosły po obu stronach Atlantyku; na Matif o 1,5 EUR/t do 191,75 EUR/t. Analitycy spodziewają się obniżenia prognoz zbiorów w Brazylii ze 124 do 121,75 mln ton. Ciekawie wygląda sytuacja w Chinach; tam zbiory mają wzrosnąć o 2,4% do rekordowych 296 mln ton.