Dopłaty do sprzedanych zbóż. Kiedy rolnicy dostaną pieniądze?

Dziś podczas konferencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych minister Henryk Kowalczyk został zapytany m.in. o realizację dopłat do sprzedaży zbóż.

– Jeśli chodzi o dopłaty, to będzie to mechanizm podobny do mechanizmu dopłat nawozowych, a więc wniosek składamy w momencie kiedy udowodnimy sprzedaż, czyli mamy fakturę sprzedaży. Przypomnę, że czas sprzedaży liczony jest od 15 grudnia, czyli również do tego zboża które zostało sprzedane w drugiej połowie grudnia do 31 maja, o ile oczywiście nie nastąpi jakaś zmiana cenowa na rynkach światowych czy zmiana cenowa w Polsce, bo musimy pamiętać o tym, że to rozporządzenie jest na razie czasowo zakreślone do 31 maja, ale mogą być korekty tego rozporządzenia. Musimy zachować ogromną pokorę; sytuacja rynkowa związana z wojną w Ukrainie jest bardzo dynamiczna – tłumaczył minister Kowalczyk.

– Jeśli już rolnik uzna, że sprzedał swoje zboże, no to może składać wniosek w trybie ciągłym. Mam nadzieję, że tą całą akcję zakończymy gdzieś w czerwcu – wtedy nastąpią wypłaty tych środków finansowych, tej różnicy cenowej – zapowiedział minister.