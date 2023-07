Dopłaty do zbóż. Pieniądze wypłacane są terminowo

Trwa wypłata dopłat do sprzedanej pszenicy, kukurydzy lub gryki dla producentów, którzy ponieśli straty w wyniku wojny na Ukrainie. Na konta rolników wpłynęło już niemal 575 mln. zł.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w zakończonym 30 czerwca naborze wniosków o dopłaty dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane wojną na Ukrainie, ARiMR zarejestrowała 69 tys. wniosków. Trwają wypłaty pomocy – do 20 lipca na konta ponad 55 tys. rolników wpłynęło niemal 575 mln zł.

Pracownicy Agencji przyjęli również ostatnio 43,6 tys. wniosków od pszczelarzy, starających się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Dotychczas na ich konta trafiło ponad 57 mln zł.

W ramach zakończonego 19 lipca 2023 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” z do ARiMR wpłynęło dotychczas ponad 5 tys. wniosków na kwotę ok. 903 mln zł. W związku z tym, że trwa proces rejestracji dokumentów, a te wysłane drogą pocztową mogą jeszcze docierać do placówek Agencji, dane liczbowe ulegną zmianie.

Do 18 lipca w naborze wniosków o przyznanie wsparcia producentom kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku do ARiMR wpłynęło ponad 111 tys. wniosków. Wnioski można składać do 31 lipca.

Blisko 300 tys. wniosków złożyli rolnicy starający się o przyznanie dofinansowania do nawozów – nabór trwa do 31 lipca.

Nabory wniosków w ramach WPR rozpoczęły się 15 marca, w kolejnych wiosennych miesiącach Ministerstwo Rolnictwa uruchamiało kolejne programy pomocowe dla rolników, każdy program oparty na oddzielnym rozporządzeniu, często zmieniającym do tej pory istniejące oraz na odpowiednich przepisach unijnych. Byliśmy również świadkami zmieniania dopiero co wprowadzonym rozporządzeń, o nowe powierzchnie dopłat, terminy, kwoty, płody rolne.

W krótkim czasie i w sytuacji ciągłych zmian prawa do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło już niemal 530 tysięcy wniosków, na które terminowo wypłacane są pieniądze.

Według stanu na 30 kwietnia 2023 r. liczba wszystkich pracowników ARiMR wynosi 11 385 osób. Nie wszyscy z nich zajmują się obsługą wniosków. W tym kontekście łatwiej jest zrozumieć, dlaczego pracownicy Agencji oczekują podwyżek swoich pensji.