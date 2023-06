Dopłaty do zbóż: Niewiele czasu na składanie wniosków

Tylko pięć dni pozostało producentom pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy do tej pory nie złożyli wniosku o dopłaty z powodu “strat spowodowanych agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”. Nabór wniosków trwa tylko do 30 czerwca.

Wsparcie dotyczy oczywiście tych producentów, którzy ziarno sprzedali w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. Do tej pory wnioski o takie wsparcie złożyło 59 tys. rolników – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła już wypłaty, do tej pory na konta ok. 5,5 tys. rolników trafiło prawie 50 mln zł.

Ponieważ rozporządzenie, na podstawie którego wypłacane są pieniądze, zostało znowelizowane, Agencja informuje: rolnicy, którzy złożyli wnioski przed wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia (nabór rozpoczął się 13 kwietnia), mogą złożyć zmiany do wniosków. Więcej informacji oraz dokumenty niezbędne do uzyskania wsparcia można znaleźć na stronie ARiMR .

ARiMR informuje też, że

– w wyniku nowelizacji przepisów o pomoc, poza producentami pszenicy lub kukurydzy, mogą ubiegać się producenci gryki;

– termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.;

– wsparciem może być objęta większa powierzchnia upraw – 300 ha (wcześniej 50 ha); wzrosły stawki pomocy.

Bez zmian pozostaje przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka zostały sprzedane. Ten okres to 1 grudnia 2022 r. – 14 kwietnia 2023 r. Jeśli chodzi o nabywcę, musi być on uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż; może to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należy udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami.

źródło: ARiMR