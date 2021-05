Dobra cena drobiu w cieniu obaw związanych z grypą ptaków i strategią “Od pola do stołu”

Od kilku tygodni hodowcy drobiu nie maja powodów narzekań na ceny oferowane im za dostarczone do ubojni ptaki Te systematycznie rosną. Obecnie w skupach za kurczaki brojlery płacą od 4,25 do 4,60 złotych za kilogram, a kury można sprzedać w cenie 1,25 – 2,65 zł/kg. Natomiast za indyki można otrzymać od 6,14 do 6,60 zł/kg.

Niestety, nadal skutecznie hodowcom sen z powiek spędza szalejąca w naszym kraju ptasia grypa, która może spowodować, że z europejskiego potentata staniemy się średniakiem. Jeśli w kurniku zostanie stwierdzony wirus tej groźnej dla ptaków choroby, to dla rolnika oznacza to ogromne straty, nawet w wielu przypadkach z likwidacją hodowli włącznie. Szczególnie, że zwykle odszkodowania za zutylizowane z tego powodu ptaki wypłacane są dopiero po kilku tygodniach, a za wydatki związane z wykryciem na fermie wirusa trzeba płacić natychmiast.

Do wtorku zostało potwierdzonych 306 ognisk tej choroby w tym roku, a wśród ostatnich dominują te z woj. mazowieckiego, w tym z bodaj najmocniej dotkniętego epidemią powiatu mławskiego.

Hodowcy z obawą patrzą też w przyszłość z powodu dużych wymagań, jakie z jednej strony narzuca im nowa unijna strategia ,,Od pola do stołu’’, a z drugiej strony zabierająca zapisy zostawiające otwarte drzwi do wejścia na europejski rynek produktów drobiowych z Brazylii i Ukrainy, wobec których nie stawiane są tak rygorystyczne wymagania jak dla krajów Wspólnoty.