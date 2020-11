Do 100 tys. zł na nawadnianie w gospodarstwie; nabór wniosków lada dzień

Od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

– Pomoc w obszarze nawadniania w gospodarstwie przyznaje się, jeżeli operacja będzie realizowana bez podziału na etapy, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku – informuje ARiMR.

Jak się dowiedzieliśmy, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Maksymalna kwota pomocy jaką może uzyskać rolnik na operacje w obszarze nawadniania w gospodarstwie w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania udostępnione są na stronie internetowej ARiMR

W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy na operację w obszarze nawadniania dotyczący danego gospodarstwa. W przypadku złożenia w jednym naborze więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia, ARiMR rozpatruje wyłącznie ten wniosek, który pierwszy wpłynął do ARiMR.