Czy polscy i unijni rolnicy skorzystają na blokadzie eksportu ukraińskich zbóż?

Trwająca za wschodnią granicą wojna poważnie zakłóciła tradycyjne przepływy towarów rolnych na całym świecie. Nie dziwi więc, że bezpieczeństwo żywnościowe znalazło się w centrum uwagi, ponieważ zarówno Ukraina jak i Rosja odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu zbóż i olejów roślinnych konsumentom na całym świecie.

Łącznie te dwie wschodnie gospodarki produkujące zboża tradycyjnie eksportują ponad 25 proc. światowego zapotrzebowania na pszenicę i jęczmień, około 15 proc. globalnego eksportu kukurydzy i aż 2/3 międzynarodowego zapotrzebowania na olej słonecznikowy.

Obecnie dostawy zboża z ukraińskich portów Morza Czarnego stanęły i nie widać końca wojny, a UE będzie się starać wypełnić część tej pustki w latach 2022-23. W swoich pierwszych prognozach na nowy sezon upraw Komisja Europejska prognozowała, że ​​eksport pszenicy zwyczajnej lub pszenicy miękkiej z UE może osiągnąć 40 mln ton w latach 2022-23 (lipiec-czerwiec), w porównaniu z 33 mln ton w poprzednim okresie. Komisja stwierdziła, że ​​gwałtowny wzrost przewidywanego eksportu pszenicy w latach 2022-23 był odzwierciedleniem rosnącego globalnego popytu i niższej podaży z Ukrainy.

Komisja spodziewa się również gwałtownego spadku importu kukurydzy do UE w przyszłym sezonie ze względu na ograniczone globalne dostawy. Import wyniesie 9 mln ton, co oznacza spadek o prawie 36 proc. z 14 mln ton w latach 2021-22.

Oczekuje się, że decyzja o umożliwieniu rolnikom z UE wykorzystywania odłogów do produkcji zbóż zwiększy podaż w nadchodzących latach, o ile pozwoli na to pogoda. Oczekuje się, że ten ruch uwolni prawie 4 miliony hektarów nieużytków pod uprawę zbóż w latach 2022-23. Chociaż nie będzie to najbardziej produktywna ziemia, zapewni rolnikom większą elastyczność.

W swoich pierwszych szacunkach produkcji na lata 2022-23 Komisja Europejska spodziewa się, że w 27 krajach członkowskich produkcja pszenicy miękkiej wzrośnie ze 130 mln ton w latach 2021-22 do 131,3 mln ton. Oczekuje również, że zapasy pszenicy miękkiej utrzymywane w UE na koniec 2022-23 spadną do 12,2 mln ton w porównaniu do 13,2 mln ton na koniec tego sezonu.

Źródło: Grain Central