Corteva Agriscience poszerza partnerstwo z Elemental Enzymes

Firma Corteva Agriscience oraz Elemental Enzymes, firma specjalizująca się w rozwijaniu rozwiązań biotechnologicznych w tym wykorzystujących enzymy, ogłosiły poszerzenie wieloletniej globalnej umowy o nowy biofungicyd do stosowania w wielu uprawach polowych, w tym soi, zbóż, kukurydzy, roślin oleistych, ryżu i trzciny cukrowej, a także w ochronie muraw sportowych i rekreacyjnych, trawników i roślin ozdobnych.

Dzięki umowie Corteva otrzymała licencję na wyłączność dotyczącą wykorzystywania opatentowanej technologii Elemental Enzymes. Innowacja tkwi w użyciu naturalnie występującego peptydu składającego się z 22 aminokwasów, który „ostrzega” rośliny przed patogenami, pobudzając reakcję immunologiczną. Dzięki temu rośliny same mogą skutecznie chronić się przed chorobami grzybowymi, w tym przed rdzą soi, chorobami wywołanymi przez grzyby z rodzaju Cercospora, oraz fuzariozą zbóż.

-Rolnicy szukają rozwiązań biologicznych o sprawdzonej, powtarzalnej skuteczności – mówi Suzanne Wasson, Dyrektor Crop Protection Business Platforms w Corteva Agriscience. – Pracując z Elemental Enzymes, spełniamy nasze zobowiązania wobec rolników: udostępniamy innowacyjne, sprawdzone rozwiązania, które uzupełniają ofertę fungicydów konwencjonalnych, wspierają wzrost i stymulują odporność roślin w trudnych warunkach, a także dbają o zdrowie roślin.

Nowa technologia będzie częścią portfolio biologicznych środków ochrony roślin pod marką Holzem biofungicyd. Będzie stanowiła uzupełnienie do wiodących na rynku fungicydów Cortevy. Po uzyskaniu odpowiednich rejestracji, Corteva planuje wprowadzenie biofungicydu Holzem w Ameryce Łacińskiej w 2022 r. oraz w Stanach Zjednoczonych w 2023 r.

-Cieszymy się na myśl o dalszej współpracy z Corteva Agriscience przy tworzeniu i wprowadzeniu nowego biofungicydu zwalczającego groźne choroby w różnych uprawach polowych w wielu regionach świata. Elemental Enzymes stawia sobie za cel rozwijanie efektywnych nowych technologii dla rolnictwa zrównoważonego, które są odpowiedzią na stojące przed światem wyzwania – mówi Brian Thompson, CEO Elemental Enzymes.

Plany Cortevy dotyczące stworzenia najlepszego w swojej klasie portfolio biologicznego zakładają połączenie zewnętrznych innowacji, wspólnych prac badawczo-rozwojowych, licencjonowania oraz dystrybucji. Wspólne działania pokazują, jak Corteva pracuje z wiodącymi firmami, przyspieszając wprowadzenie do stosowania innowacji stworzonych z myślą o kliencie docelowym. Biofungicyd Holzem to nowe narzędzie w ograniczaniu pozostałości środków ochrony roślin, w opóźnianiu rozwoju odporności na tradycyjne fungicydy oraz w zwiększaniu plonu w rolnictwie zrównoważonym — wszystko to zgodnie z Celami Cortevy na 2030 wspierającymi zrównoważone rolnictwo.