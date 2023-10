Corteva Agriscience stawia na innowacje, inwestycje, rozwój –  nowe fungicydy, herbicydy, odmiany na najbliższy sezon

Innowacje, inwestycje, rozwój to kierunki którymi podąża Corteva Agriscience. Efekty tych działań przenoszą się wprost na rolnika. 11 października br. Firma zaprezentowała swoje innowacyjne rozwiązania, które proponuje na sezon 2024.

Nowości firmy w odchwaszczeniu zbóż i rzepaku

Wśród prezentowanych nowych rozwiązań znalazły się herbicydy oparte o Arylex active- to nazwa handlowa substancji czynnej halauksyfen metylu. W tym roku zarejestrowany został preparat Starane Forte (arylex i fluroksypyr meptylu) do wiosennego stosowania w zbożach przeciwko chwastom dwuliściennym, od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego zbóż (BBCH 13 – 45). Kolejna propozycja w zboża to Elipris (ubiegłoroczna rejestracja) do jesiennego zwalczania chwastów, m.in. chabra bławatka i miotły zbożowej.

Idąc tropem skuteczności substancji arylex, Corteva wprowadziła preparat chwastobójczy – LaDiva (arylex, picloram, aminopyralid), do jesiennego stosowania (nie w mieszaninach) w rzepaku. To herbicyd powschodowy, który skutecznie zwalcza chwasty w przypadku kłopotów z aplikacją produktów posiewnych, np. w sytuacji wystąpienia suszy lub nadmiernych opadów deszczu. W celu uzyskania najlepszych efektów rekomendowany termin aplikacji to faza 2-4 liści właściwych rzepaku (BBCH 12-14). Zalecana dawka to 0,25 l/ha. LaDiva najskuteczniej zwalcza chwasty wrażliwe znajdujące się w fazach od liścieni do 2-4 liści właściwych, takie jak bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity

Natomiast do ochrony kukurydzy przed chwastami Corteva proponuje nowość w ofercie – preparat Principal Flex (dicamba, nikosulfuron, rimsulfuron). Stosuje się go w fazie w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12 – 16), gdy większość roślin perzu ma 15-20 cm, rośliny chwastnicy jednostronnej i innych chwastów jednoliściennych znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia, a większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści.

Fungicydy z Inatreq active

Corteva rozszerza też portfolio fungicydów wprowadzając środki bazujące na substancji pod nazwą handlową Inatreq active (fenpikoksamid). Substancja wyróżnia się nowym miejscem działania, tzn. działa w kompleksie III hamując oddychanie mitochondrialne i zaburzając wytwarzanie ATP – głównego nośnika energii.

W ofercie jest zatem nowy fungicyd Queen (Inatreq active z protiokonazolem), który ma zarówno działanie zabezpieczające (do 6 tygodni), jak i lecznicze, interwencyjne (do 7-10 dni). Queen użyty w dawce 1,25 l/ha zwalcza mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozę paskowaną liści, brunatną plamistość liści, rdzę brunatną, żółtą, rdzę brunatną żyta i rynchosporiozę zbóż, a w dawce 1,5 l/ha fuzariozę kłosów.

Środek zarejestrowany jest do stosowania w uprawach pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego i jarego oraz żyta ozimego. Jak wskazuje firma radzi sobie nawet z odporną na inne fungicydy septoriozą paskowaną liści. W badaniach AHDB Queen (Inatreq active z protiokonazolem) uzyskał najwyższą ocenę skuteczności zwalczania tej groźnej choroby – 5/5, a wysoki poziom ochrony wykazuje pozytywny wpływ na jakość plonu, wyrównanie oraz MTZ.

Jest to preparat o nowej formulacji i-Q4, która zapewnia m.in. bardzo precyzyjne i równomierne pokrycie roślin opryskiwaną cieczą użytkową (niemal 100% powierzchni liścia). Substancja czynna przenika przez warstwę woskową i tworzy „aktywne zapasy” w liściach. Uniemożliwia w ten sposób infekcje i rozwój patogenów grzybowych.

Nowe odmiany kukurydzy Pioneer

Corteva zaproponowała kilka nowości, w tym dwie nowe odmiany na ziarno: P8436 i P9255 oraz na kiszonkę P8782. Wyróżnia je potencjał plonotwórczy i stabilność plonowania, a także odporność na suszę oraz wysoka tolerancja na choroby grzybowe.

P8436 to wczesny mieszaniec (FAO 230-240), a P9255 średnio późny (FAO 260-270). Obydwie odmiany mają ziarno w typie dent i zostały wyhodowane w technologii Qptimum AQUAmax (posiadają właściwości zapewniające intensywne kwitnienie, mają poprawiony efekt stay-green oraz minimalne skręcanie się i więdnięcie liści). To mieszańce typowo ziarnowe, kompaktowe, wysoko i stabilnie plonujące w uprawie na ziarno, nawet przy okresowych niedoborach wody. Jak informuje firma, mają wysoki potencjał plonowania ziarna i CCM oraz bardzo dobrą odporność na wyleganie. Rośliny są bardzo zdrowe, równomiernie dojrzewające, niskie, o mocnych i zdrowych łodygach. Kolby wyżej zawieszone, liście bardzo szerokie, szybko zakrywające międzyrzędzia. Ziarno jest grube, szybko dojrzewa i dobrze oddaje wodę.

P8782 to najnowsza odmiana kukurydzy na kiszonkę Pioneer z ziarnem typu. W badaniach rejestrowych COBORU uzyskała 15,5 dt suchej masy z hektara więcej w porównaniu do wzorca. Odmiana jest odporna na trudne warunki pogodowe, charakteryzuje się wyższą strawnością i energetycznością. Daje wysokie plony biomasy, także w warunkach ograniczonej ilości wody. Posiada mocny stary green i dry down (ziarno już dojrzewa, roślina pozostaje zielona) – połączenie tych cech sprawia, że kiszonkę można łatwo ugnieść w silosie unikając problemów z gniciem. Odmiana została włączona do program Strefa Kiszonki.

Ziarno kukurydzy z pakietem ochronnym zapraw

Na najbliższy sezon wszystkie odmiany kukurydzy Pioneer są zaprawione teflutryną (działanie: gazowe, kontaktowe, żołądkowe), dla zapewnienia ochrony przed szkodnikami glebowymi. Na 2024 rok kukurydza Pioneer będzie zaprawiona kompletem ochronnych zapraw – LumiGEN Premium:

fungicydowa zaprawęa nasienna Redigo M 120 FS (metalaksyl 20 g i protiokonazol 100 g/l), która chroni przed zgorzelą siewek powodowaną m.in. przez grzyby Fusarium spp. i Pythium spp.,

insektycydowa zaprawa nasienna (teflutryna w ilości 200 g/l), która chroni przed larwami drutowców,

biologiczna zaprawa nasienna Lumidapt Optima, która stymuluje rozwój systemu korzeniowego, pozwala na lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody oraz pobudza rośliny do lepszego startu, zapewniając im szybszy i równomierny rozwój.

Za opłatą dostępny jest pakiet zapraw LumiGEN™ FULL, który zawiera dodatkową zaprawę nasienną odstraszającą ptaki Korit 420 FS (ziram w ilości 420 g/l).

Corteva Agriscience stawia na ciągły rozwój, realizuje ponad 3000 projektów rocznie. Każdego dnia przeznacza prawie 4 mln USD na badania. Tylko do końca 2023 roku firma przeznaczy 1,3 mld USD na inwestycje R&D w segmencie nasion (63 proc.) i ochrony roślin (37 proc.).

– Do 2025 roku 100 proc. nowych rozwiązań Corteva będzie spełniało nasze kryteria zrównoważonego rozwoju – wskazywał Andre Negreiros, Central and Eastern Europe commercial unit leader w Corteva Agriscience, który przedstawił także wyniki finansowe firmy.

– W pierwszym półroczu 2023 roku Corteva osiągnęła lepsze wyniki niż rynek ogółem pomimo wpływów wojny w Ukrainie, wycofania się z rynku rosyjskiego, niekorzystnych warunków pogodowych i walutowych. Ze wstępnych danych wynika, że we wszystkich krajach Europy Centralnej i Wschodniej, Corteva zwiększyła udział w rynku ochrony roślin i utrzymała silną pozycję w segmencie nasion pomimo spadków w powierzchni uprawy kukurydzy w niektórych krajach. Na wolumen sprzedaży w segmentach ochrony roślin i nasion wpłynęły strategiczne działania w ramach portfolio oraz wycofanie się ze sprzedaży w Rosji – mówił podczas spotkania Andre Negreiros.