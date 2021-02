Co wpływa na decyzję wybór dealera maszyn rolniczych przez rolnika?

Inwestując w maszynę rolniczą, podejmujemy decyzję o wyborze marki, modelu, specyfikacji, formy finansowania oraz dealera, u którego zamierzamy zakupić sprzęt. Dealer dla rolnika jest partnerem biznesowym, który patrzy długofalowo i buduje zaufanie swoim bogatym doświadczeniem na lokalnym rynku.

W ostatnim czasie pojawiły się zmiany w sieciach dealerskich różnych marek, w tym między innymi marki Claas, dlatego przeanalizujmy, na co należy zwrócić uwagę, wybierając przyszłego partnera biznesowego na przykładzie firmy Contractus Agro, która jest Dealerem Claas Polska od 01.01.2021.

Bliska lokalizacja i ścisłe relacje

Warto pamiętać, że współpraca z dealerem nie kończy się w momencie odebrania zakupionej maszyny. Wręcz przeciwnie – relacje zacieśniają się jeszcze bardziej, bo dealer wspiera rolnika m.in. przy zakupie materiałów eksploatacyjnych (np. olejów, filtrów, noży, siatki czy sznurka), przeglądach serwisowych, w optymalizacji i ustawieniach maszyny, doradza w rozwiązaniach rolnictwa precyzyjnego, zakupie części, doposażenia maszyny lub jej naprawach. Odległość lokalizacji oddziału dealera ma więc duże znaczenie. W przypadku, gdy oddziały dealerskie są licznie zlokalizowane w regionie, czas reakcji i dojazdu do gospodarstwa jest krótszy, co jednocześnie obniża sam koszt dojazdu np. serwisu do klienta.

Firma Contractus Agro, która rozpoczęła współpracę z Claas Polska od 01.01.2021, dysponuje aż sześcioma oddziałami: w Sokółce, Łomży, Siemiatyczach, Suwałkach, Wysokim Mazowieckim oraz w Porosłach koło Białegostoku.

– Zespół firmy Contractus Agro zdobywał doświadczenie w rodzinnej firmie Contractus, która bardzo ceni relacje z Klientami, którymi najczęściej są rodzinne gospodarstwa na Podlasiu. Wychodzimy z założenia, że gospodarstwo rodzinne najlepiej zrozumie firma rodzinna. Podjęliśmy współpracę z firmą Claas z wielu powodów. Między innymi dlatego, że ma bardzo szeroką ofertę różnych grup maszyn, obejmującą m.in.: ciągniki, kombajny zbożowe, sieczkarnie samojezdne, systemy rolnictwa precyzyjnego, a także ładowarki kołowe oraz teleskopowe, prasy zwijające, przyczepy wielozadaniowe, maszyny zielonkowe, bardzo popularne w naszym regionie. Dzięki marce Claas od 01.01.2021 oferujemy produkty segmentu premium, co podkreśla tytuł „TRACTOR OF THE YEAR 2021”, przyznany ciągnikowi Claas Axion 960 z innowacyjnym systemem CEMOS. Nasi doradcy handlowi będą mogli wykazać się swoim długoletnim doświadczeniem w sprzedaży maszyn rolniczych, proponując rolnikom dopasowane rozwiązania z prestiżowej i innowacyjne oferty Claas – mówi Sławomir Koc, prezes firmy Contractus Agro.

Doświadczeni handlowcy

Każdy region charakteryzuje się specyficzną produkcją rolną i wynikającymi z tego zadaniami, które muszą spełnić maszyny. Choć producenci prześcigają się we wprowadzaniu nowych, różnych innowacyjnych rozwiązań, opcji i doposażenia w swoich produktach, zadaniem handlowca dealera jest doradzenie rozwiązania i opcji wyposażenia maszyny, które umożliwią szybkie i efektywne wykonanie zadań w gospodarstwie. Im bardziej doświadczony handlowiec na lokalnym rynku, tym szerszy zakres wiedzy i dzięki temu lepiej dopasowana maszyna do oczekiwań Klienta.

– Zespół naszych doradców handlowych składa się z dziesięciu osób. W tej grupie aż siedmiu handlowców ma zadanie wspierać Klientów w procesie zakupu maszyn. Są to osoby z średnio ponad sześcioletnim doświadczeniem, dzięki czemu dokładnie znają specyfikę produkcji rolnej na Podlasiu. W zespole posiadamy również specjalistę ds. logistyki maszyn oraz operatora maszyn demonstracyjnych – mówi Grzegorz Trojan, dyrektor handlowy firmy Contractus Agro. Ponadto, firma planuje zatrudnić dodatkowe osoby, w tym eksperta ds. rolnictwa precyzyjnego.

Dealer zdaje sobie również sprawę, że rolnicy oczekują możliwości przetestowania maszyny przed zakupem na polu wraz ze swoimi maszynami towarzyszącymi. Dlatego powinien dysponować flotą maszyn demonstracyjnych.

– Wiemy, że demonstracja na polu u Klienta jest kluczowa, dlatego już zamówiliśmy pakiet maszyn demo. Są to maszyny zielonkowe, prasy, ciągniki oraz przyczepa wielozadaniowa. Dodatkowo możemy skorzystać z szerokiej floty maszyn demonstracyjnych Claas Polska, w skład której wchodzą: kombajny, sieczkarnie, ciągniki, ładowarki i prasy – dodaje Grzegorz Trojan.

Profesjonalnie wyposażony i doświadczony serwis

Każdy rolnik rozumie, że udane zbiory to te, które przebiegają sprawnie i bez zakłóceń. W przypadku awarii maszyny, doświadczony serwis poradzi sobie z usunięciem usterki szybciej, dzięki czemu przerwa w pracy jest krótsza. Liczny i doświadczony zespół serwisowy Contractus Agro wyposażony jest w dużą flotę samochodów serwisowych „uzbrojonych” w pełen pakiet narzędzi, dzięki czemu zapewnia wyższą skuteczność obsługi serwisowej.

– W naszym zespole serwisowym pracuje dwudziestu specjalistów, których średnie doświadczenie wynosi dwanaście lat. Dysponujemy dziesięcioma autami serwisowymi. Na błyskawiczną reakcję pozwala nam również zdalny system „Remote Service”, umożliwiający odczyt wielu danych z maszyny – mówi Kamil Łupiński, szef serwisu Contractus Agro.

Co więcej w sezonie żniwnym (zbożowym i kukurydzianym), profesjonalny dealer prowadzi dyżury żniwne od lipca do października siedem dni w tygodniu, przez całą dobę.

Warto zwrócić również uwagę u dealera, czy ma on możliwość przedłużenia ochrony gwarancyjnej o kolejne lata, przed zakończeniem okresu fabrycznej gwarancji. Jest to szczególnie ważne, gdy chcemy ograniczyć ryzyko niespodziewanych kosztów.

– Od początku stycznia bieżącego roku przeszliśmy intensywny program szkoleń i jesteśmy gotowi na obsługę serwisową i wszelkie naprawy gwarancyjne maszyn Claas. Dodatkowo mamy możliwość zaoferowania ochrony gwarancyjnej Maxi Care Protect tuż przed zakończeniem tradycyjne gwarancji – dodaje Łupiński.

Zaopatrzony magazyn z szerokim wyborem części

Wydłużone dyżury w okresie żniwnym oraz pełna dyspozycyjność to cechy pożądane u dealera przez właścicieli maszyn. Podobnie jak, łatwy dostęp do części zamiennych. Doświadczenie i zaufanie w sprawnym zaopatrzeniu w części i materiały eksploatacyjne dealer buduje jednak przez wiele lat na podstawie rozmiaru parku maszyn.

– Wielu naszych specjalistów w Dziale Części rozwijają swoje doświadczenie od ponad 15 lat, dzięki temu, zdecydowanie łatwiej jest nam zaplanować i utrzymywać dostępność części w magazynach naszych oddziałów. Jednocześnie wraz z zespołem serwisowym prowadzimy całodobowe dyżury w okresie żniwnym. Łańcuch logistyczny przygotowany przez CLAAS Polska zapewnia dostawę na następny dzień roboczy. Podkreślę, że w okresie żniw, dniem roboczym jest również sobota i niedziela – mówi Mariusz Korzecki Kierownik Działu Części firmy Contractus Agro.

Równie ważnym argumentem wyboru dealera jest bardzo szeroki wachlarz części zamiennych. W przypadku oferty CLAAS są to:

CLAAS ORYGINAL – wszystkie części konstrukcyjne i eksploatacyjne,

CLAAS PREMIUM LINE – części eksploatacyjne o podwyższonej wytrzymałości,

CLAAS REMAN – części fabrycznie regenerowane, objęte standardową gwarancją,

CLAAS SILVER LINE – części eksploatacyjne do starszych maszyn, których produkcja została zakończona,

CLAAS FARM PARTS – szeroka gama części i artykułów dla rolnictwa.

Dodatkowe udogodnienia podczas zakupu maszyn

Wybór odpowiedniej maszyny na samym doradztwie jednak się nie kończy. Rolnicy często liczą bowiem, że dealer odbierze maszynę używaną w rozliczeniu. Coraz częściej zdarza się także, że rolnicy poszukują używanych już maszyn u dealerów.

– Szerokie możliwości odkupu oraz sprzedaż maszyn używanych umożliwia nam Centrum Maszyn Używanych CLAAS Polska. Możemy również zaoferować maszyny używane z zagranicy. Umożliwia nam to jeszcze szerszą możliwość znalezienia maszyny, dopasowanej do jego indywidualnych potrzeb i budżetu – mówi Grzegorz Trojan.

Analizując budżet ponadto, coraz częściej decydujemy się na skorzystanie z różnych możliwości finansowania fabrycznego, np.: pożyczki zwykłej i europejskiej oraz leasingu. Takie rozwiązania umożliwiają inwestycję w maszynę nawet z wyższym wyposażeniem.

– Wśród różnych form finansowania dostępnych w Claas Financial Services, wyjątkowym rozwiązaniem jest również wynajem maszyny. Rata najmu może obejmować pełen pakiet: ubezpieczenie, ochronę gwarancyjną, przeglądy okresowe itp. Dzięki temu, przedsiębiorstwo rolne może dokładnie zaplanować koszty związane z wynajmowaną maszyną, jednocześnie nie musząc je kupować – dodaje Grzegorz Trojan.

Źródło: Claas