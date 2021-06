Co dalej z ustawą odorową, dopłatami dla “aktywnych” rolników i “zdawaniem” gospodarstwa przed emeryturą?

Jak mówił minister Grzegorz Puda w Sygnałach Dnia w radiowej Jedynce, prace legislacyjne w sprawie ustawy odorowej zainicjowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Według zamysłu nowe fermy miałyby powstawać nie bliżej niż na 500 metrów od zabudowań mieszkalnych. Odniósł się także m.in. do tematu dopłat, które miałyby trafiać do produkujących żywność oraz do kwestii rolniczych emerytur.

– My do tego projektu swoją opinię wydamy […]. Nie może być tak, że ktoś kto od wielu lat uprawia ziemię, […] z powodu wprowadzenia się osoby na ten teren ma mieć zamykaną czy utrudnioną działalność rolniczą […]. Nie może być tak, że rolnicy którzy od wielu lat są rolnikami, mają z tytułu tej ustawy być poszkodowani i będę stał bardzo stanowczo na tym stanowisku – mówił dzisiaj o ustawie odorowej w radiowej jedynce minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Minister odniósł się także do tematu dopłat dla “aktywnych” rolników.

– Musimy bardziej przyjrzeć się funkcjonowaniu gospodarstw […], ale w nowej perspektywie finansowej będziemy przede wszystkim skupiać się na funkcjonujących gospodarstwach, na tych, którzy naprawdę są rolnikami. Nie chcielibyśmy, aby dopłaty, które są cały czas wypłacane rolnikom były pochłaniane przez tych, którzy rolnikami nie są […]. Podstawowym celem dopłat jest to, aby trafiały do tych, którzy uprawiają ziemię, którzy prowadzą produkcję – mówił minister.

– Wielką niesprawiedliwością jest to, że osoby mieszkające w mieście po przejściu na emeryturę mogą pracować, a rolnicy po przejściu na emeryturę musieli zdawać dotychczas swoje gospodarstwo rolne […]. Zapisy ustawy mówią o tym, że nie będą musieli rolnicy tego gospodarstwa zdawać – odnosił się z kolei do prowadzonych prac nad nową ustawą regulującą kwestie prawa do emerytury rolniczej.