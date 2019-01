CLAAS na plusie

Firma CLAAS, jeden z wiodących producentów sprzętu rolniczego na świecie, zdołał w roku finansowym 2017 zwiększyć sprzedaż do 3.76 miliarda euro. W poprzednim roku finansowym sprzedaż wyniosła 3.63 miliarda euro. Zyski CLAAS zostały niemalże podwojone i osiągnęły wartość 184 milionów euro w porównaniu do 93 milionów euro w roku ubiegłym.

– Udało nam się skupić na ustabilizowaniu wzrostu sprzedaży na rynku maszyn rolniczych i jednocześnie znacząco poprawić rentowność. Ten silny wzrost nastąpił głównie dzięki rynkowi rolniczemu w Europie Wschodniej, gdzie wysokie plony przyczyniły się do zwiększenia zapotrzebowania na nowoczesny sprzęt rolniczy najwyższej klasy – informuje Herman Lohbeck, rzecznik prasowy Grupy CLAAS.

W ujęciu globalnym rynki profesjonalnego sprzętu rolniczego odnotowały wzrost sprzedaży w 2017 roku. Pomimo pozytywnego rozwoju sprzedaży odnotowywanego w Europie Wschodniej i Ameryce Południowej, prognozy dla Europy Zachodniej i pozostałych krajów, nie były już tak optymistyczne. W samych Niemczech CLAAS zanotował nieznaczny wzrost sprzedaży. We Francji natomiast, zgodnie z przewidywaniami, sprzedaż drastycznie spadła z uwagi na zniesienie specjalnej amortyzacji podatkowej dla rolników. Podobnie spadki zanotowały jedne z większych rynków rolniczych w Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Inwestycje poczynione na badania i rozwój w 2017 roku wyniosły 217 milionów euro i utrzymały się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym (221 mln euro). W ciągu ostatnich dziecięciu lat inwestycje w badania i rozwój wzrosły dwukrotnie. Obecnie nieco ponad 11% kadry CLAAS pracuje w dziale badań i rozwoju. CLAAS wykorzystał kilka wiodących międzynarodowych wystaw rolniczych, by zaprezentować innowacyjne rozwiązania. Inwestycje w badania i rozwój pozwoliły firmie CLAAS na zdobycie złotego medalu i czterech srebrnych medali za innowacyjne rozwiązania, które zostały przyznane przez Niemiecki Związek Rolniczy podczas Targów Agritechnika 2017. Nowy ciągnik AXION 900 oraz nowy ładowarka teleskopowa SCORPION, które zostały opracowane we współpracy z firmą Liebherr, zdobyły tytuł “Maszyny Roku”.

Rok 2017 był rokiem, w którym CLAAS nie tylko inwestował w rozwój nowych produktów, ale także w tworzenie środowiska pracy, które promuje innowacyjność. Praca w innowacyjnym środowisku pracy jest możliwa dzięki ukończeniu budowy nowego centrum rozwoju elektroniki w Dissen w Dolnej Saksonii. Centrum w Dissen jest kolejnym krokiem w kierunku cyfryzacji rolnictwa. W Harsewinkel powstaje nowe centrum testowo – inspekcyjne oraz tzw. “Szklarnia”, czyli miejsce do pracy nad rozwojem przyszłościowych modeli biznesowych.

CLAAS przewiduje umiarkowany wzrost na światowych rynkach sprzętu rolniczego w roku finansowym 2018. Czynnikami stojącymi za rosnącym popytem na zaawansowane technologie rolnicze są rosnące ceny skupu mleka oraz przewidywane ożywienie na rynku francuskim. Zyski gospodarstw rolnych według prognoz mają się nieznacznie zwiększyć w większości regionów świata. W związku z tym CLAAS spodziewa się pozytywnego trendu w sprzedaży oraz stabilnego wzrostu zysku przed opodatkowaniem.

Źródło: CLAAS