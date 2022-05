Claas: Dzięki telematyce można obniżyć koszty pracy

System Claas Telematics to jeden z pierwszych systemów telemetrycznych opracowanych specjalnie do wykorzystania w maszynach rolniczych. Jest to kluczowe narzędzie do zbierania danych o sposobie ich wykorzystania.

Pierwsze maszyny z tym systemem trafiły do klientów już w 2007, a aktualnie baza Telematics to kilka tysięcy maszyn Claas: kombajnów, ciągników, sieczkarni oraz ładowarek teleskopowych. -Głównym celem Telematics jest obniżenie kosztów eksploatacji w codziennej pracy. Analiza zbieranych danych pomagają użytkownikowi w jeszcze lepiej zoptymalizować maszynę – komentuje Krzysztof Gomolla, ekspert Claas Polska. – Jednak jest to także bardzo dobre źródło danych na temat tego jak maszyny są wykorzystywane w trakcie pracy – dodaje.

Telematics powstał w odpowiedzi na potrzeby klientów, którzy aby móc wykorzystać w pełni potencjał maszyny potrzebują dostępu do aktualnych danych. Użytkownik może na bieżąco obserwować i dokumentować parametry robocze, ślady przejazdów i dane plonowania odpowiednio wyposażonych kombajnów, sieczkarni i ciągników. Wszystkie dane są przesyłane z maszyny do portalu Telematics, gdzie ma miejsce ich przetwarzanie i zapis.

Można je obserwować i analizować na żywo lub w późniejszym czasie przez internet na lokalnym komputerze, laptopie lub smartfonie. Możliwy jest również eksport do wszystkich popularnych programów do zarządzania gospodarstwem.

– Dla przykładu okazuje się, że porównując te same kombajny, na tym samym polu, różnice w wydajności pomiędzy maszynami sięgają nawet 40 proc. Nie posiadając takiego narzędzia jak Telematics trudno jest przekonać się o takich różnicach pracy tych samych maszyn na jednym polu – mówi Krzysztof Gomolla.

Dostęp do danych maszyny ma w pierwszej kolejności właściciel maszyny, jeżeli wyrazi on zgodę to do danych serwisowych takich jak komunikaty alarmowe, komunikaty przeglądowe dostęp ma również serwis. Takie rozwiązanie wyraźnie przyspiesza proces przeglądów maszyny lub usuwania awarii.

Oprócz tego, każda maszyna przez pięć lat przesyła dane anonimowe na serwer w celu zebrania danych statystycznych na większej grupie. To właśnie z tych danych można wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski, na przykład w temacie czasu pracy maszyny.

I tak, z danych można wyczytać, że w kategorii ciągniki około 20 proc. czasu pracy maszyn to postój na wolnych obrotach. W tym czasie spalamy więc paliwo, nabijamy motogodziny, w większości przypadków nie wykonując żadnej pracy. Z danych wyczytać można także, że w zależności od wielkości ciągnika wyraźnie widać, które z nich wykorzystywane są do prac polowych, a które do lekkich zadań lub transportu.

Informacje te są bardzo cenne dla producenta, dzięki nim możliwe jest odpowiednie projektowanie maszyn, tak by były jak najlepiej wykorzystywane i generowały jak najniższe koszty eksploatacji.

Baza danych Claas Telematics jest ogromną kopalnią wiedzy, na podstawie której tworzone są nowe rozwiązania, takie jak API lub DATA Connect. Duże znaczenie ma także automatyczna dokumentacja, za pomocą której system automatycznie generuje raporty o spalaniu, plonowaniu, czasie pracy, dane te mogą zostać łatwo wykorzystane np. w programie 365FarmNet do tworzenia map aplikacyjnych oraz pozwalają na automatyzację zapisu prac wykonywanych na gospodarstwie.

Źródło: Claas