Chemirol przejmuje Unię. Cel? Pierwsza trójka producentów maszyn rolniczych w Europie

Unia sp. z o.o., jeden z największych w Polsce producentów maszyn i urządzeń rolniczych, z dniem 28 lutego 2023 r., zyskuje silnego partnera – spółkę Chemirol, która nabyła 100% udziałów w firmie Unia sp. z o.o.



Unia sp. z o. o. to jeden z największych w Polsce producentów maszyn i urządzeń rolniczych. Ponad 140-letnie doświadczenie znajduje odzwierciedlenie w oferowanym asortymencie, który obejmuje między innymi: maszyny uprawowe, siewniki, rozsiewacze nawozów, rozrzutniki, maszyny do ziemniaków czy opryskiwacze.

Unia to także producent, znanych na całym świecie, instalacji suszarniczo – magazynowych do ziarna. Na terenie Polski spółka z Grudziądza posiada 4 fabryki zlokalizowane w: Grudziądzu, Słupsku, Brzegu i Kątach Wrocławskich, w których zatrudnia ponad 1100 pracowników.

– Unia ma znaczący wkład w rozwój polskiego rolnictwa i od lat wyznacza trendy w budowie maszyn i urządzeń rolniczych. Można śmiało powiedzieć, że każdy rolnik w Polsce zna lub stosował maszyny z Unii. Dziś przyszedł czas na nowy etap historii firmy. Dołączenie do Grupy Kapitałowej „Chemirol” to szansa na rozwój. W planach strategicznych mamy jasno zapisany cel: obecność w pierwszej trójce producentów maszyn i urządzeń rolniczych w Europie. Kolejnym krokiem będzie wzmocnienie pozycji na rynkach pozaeuropejskich. Dziś eksportujemy produkty do 45 państw i chcemy zdobywać nowe rynki. Ze wsparciem Chemirolu mamy szanse przekuć plany na rzeczywistość – podkreślił Michał Lange, nowy Prezes firmy Unia sp. z o. o.

PUH „Chemirol” sp. z o. o. jest fundamentem Grupy Kapitałowej „Chemirol”, którą tworzą między innymi spółki: Innvigo sp. z o.o., Napena sp. z o.o., Flora sp. z o.o. oraz Agrolex sp. z o.o. Od końca lutego bieżącego roku Grupa rozszerza swoje pole działania o projektowanie i produkcję maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie.

– Grupa Kapitałowa „Chemirol” konsekwentnie wzbogaca swoje portfolio o kolejne obszary sektora agro. Fuzja z Unią to logiczny krok, podyktowany uważną obserwacją rynku. Inwestując w sektor maszyn i urządzeń rolniczych wnosimy kapitał, dynamikę działania i otwartość na zmiany. Nie wykluczam dalszej ekspansji w obszarze rynku maszyn rolniczych w Polsce i za granicą, tak aby powstał silny podmiot będący istotnym graczem na międzynarodowym rynku. W pierwszym okresie współpracy przewiduję inwestycje na rozwój zakładów produkcyjnych Unii na poziomie 150-200 mln pln – powiedział Leszek Boruch, Prezes Zarządu PUH „Chemirol” sp. z o.o.

Źródło: Chemirol