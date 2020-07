Chcą utrudnienia hodowli koni w Polsce? – kontrowersyjny VAT na nasienie ogierów

W wyniku zmiany matrycy stawek VAT oraz sposobu klasyfikacji towarów na potrzeby VAT wyłączono od 1 lipca 2020 roku zakresu towarów objętych preferencyjną stawką VAT 8% nasienie zwierząt hodowlanych, w tym nasienie koni. W związku z tym nasienie ogierów podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli stawce VAT 23%.

W ocenie PZHK zwiększenie stawki VAT o 15% spowoduje wzrost cen na materiał genetyczny w postaci nasienia ogierów, a w konsekwencji wzrost cen na materiał hodowlany i sprawi, ze konkurencja hodowcami z innych krajów UE będzie jeszcze trudniejsza, tym bardziej iż chociażby takie kraje jak Niemcy, przodujące w hodowli koni wierzchowych , obniżyły stawki VAT na nasienie.

– Inseminacja w Polsce w dziedzinie hodowli koni jest dopiero w fazie rozwoju, w przeciwieństwie do innych krajów Europy Zachodniej. Wielu hodowców pozostaje przy kryciu naturalnym , z powodu wyższych kosztów związanych z inseminacją. Podniesienie ceny nasienia o 15 % z pewnością nie przyczyni się do rozwoju tej techniki rozrodu , wręcz przeciwnie będzie ją hamować, zmuszając hodowców do użycia słabszych ogierów dostępnych w ofercie krycia hodowlanego – mówi Paweł Mazurek , prezes Polskiego Związku Hodowców Koni.

Zdaniem PZHK spowoduje to nie tylko ograniczenie postępu hodowlanego, ale również wzrost ryzyka chorób przenoszonych droga płciową, eliminowanych w przypadku Inseminacji.