Jakie są stawki podatku VAT na sprzedaż zbóż i rzepaku? W tym roku jest inaczej

Ministerstwo Finansów w udzielonej nam odpowiedzi wyjaśniło, że zboża, nasiona i owoce oleiste od lutego 2022 r. do końca 2023 r., w związku z wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej są opodatkowane stawką 0% VAT, zaś te produkty, które nie są nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi podlegają opodatkowaniu według stawki 8% VAT.

W przesłanej nam odpowiedzi Ministerstwo Finansów wskazało, że zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT stawką 5% opodatkowane są towary wymienione w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, w tym m.in.:

zboża (sklasyfikowane w dziale 10 Nomenklatury scalonej – poz. 7 załącznika nr 10 do ustawy o VAT),

Nomenklatury scalonej – do ustawy o VAT), nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza (CN ex 12) – wyłącznie przeznaczone do spożycia przez ludzi (poz. 9 załącznika nr 10 do ustawy o VAT).

Od lutego 2022 r. do końca roku 2023 wskazane wyżej towary, w związku wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej są opodatkowane stawką 0% VAT (obniżenie do 0% stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe wymienione w poz. 1-18 zał. 10 do ustawy o VAT).

Natomiast towary sklasyfikowane w CN 12 nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi podlegają opodatkowaniu wg stawki 8% (poz. 9 załącznika nr 3 do ustawy o VAT).

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że wskazanie właściwej stawki VAT wymaga dokładnej analizy wszystkich cech konkretnego towaru/konkretnej usługi. Towary bądź usługi, nawet z tej samej kategorii, mogą się bowiem różnić między sobą, co może mieć wpływ na ich klasyfikację i, w konsekwencji, na wysokość stawki VAT. Dokładnej weryfikacji właściwej stawki podatku VAT na wskazane towary dokonuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wiążącej informacji stawkowej wydawanej na wniosek podatnika.