Ceny ziemi rolnej: województwo warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie to dość wdzięczny obszar pod względem rolniczym, w którym w jeszcze całkiem przyzwoitych kwotach można kupić ziemię rolną. Są to zarówno mniejsze jak i całkiem spore kompleksy gruntów ornych w dość dobrych klasach bonitacyjnych.

Na pierwszy ogień warto pokazać ogłoszenie sprzedaży 16 ha gruntów ornych w miejscowości Węgielsztyn gm. Węgorzewo. Klasa ziemi jest dość dobra bo zawiera się od IIIA do IV B. Całość sprzedający wycenił na 560 tys. zł, czyli 35 tys. zł/ha.

Jeszcze taniej możemy kupić działkę rolną o powierzchni 3,2 ha położoną w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Romnickiej, 7km od Żytkiejm, gmina Dubeninki. Nieruchomość położona 20m od drogi asfaltowej. Możliwy dojazd z pobliskich miejscowości ciągłą drogą asfaltową- droga gminna. Jest to działka rolna o powierzchni lekko falistej, świetnie nadająca się do upraw o klasie ziemi 4a oraz 4b. Sprzedający wycenia ją na 85 tys. zł czyli 26,7 tys. zł/ ha.

Nie ma również problemów jeśli chcemy nabyć większy kawałek gruntu czego przykładem jest chociażby ogłoszenie sprzedaży ponad 30 hektarów, znajdujących się we wsi Łozy, w powiecie braniewskim w gminie Płoskinia. Jest to ziemia użytkowania rolniczego klasy IV oraz łąki III, któr zostały wycenione na 1,23 mln zł czyli 41 tys. zł za hektar.

Ciekawą ofertę stanowi z pewnością grunt o powierzchni 33 hektarów w okolicach Braniewa, który sprzedający wystawił za 1,6 mln zł co daje 48,5 tys. zł/ha. Jest to z pewnością sporo więcej od przytoczonych powyżej ogłoszeń, ale sprzedający deklaruje, że większość tego areału to ziemie klas II i III w wysokiej kulturze.

Średnia wg. GUS pokazuje, że ostatnie ogłoszenie zawiera się nawet poniżej dla ziem dobrych I, II i III klasy, która dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi ponad 63 tys. zł/ha. Jest bliższa raczej cenom dla ziem średnich klas IIIB i IV, które oscylują w granicach 51 tys. zł/ha. Jak więc widać, w tym województwie można znaleźć ciekawe pod względem jakości i ceny grunty bez większego problemu.

