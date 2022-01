Ceny ziemi rolnej: województwo opolskie

Województwo opolskie należy pod względem warunków rolniczych do jednych z lepszych w kraju, stąd też i ceny ziemi rolnej należą do stosunkowo wysokich.

Według danych zbieranych przez GUS średnia cena ziemi w tym województwie w III kwartale br. wynosiła ponad 51 tys. zł za hektar a grunty dobre to już wydatek blisko 73 tys. zł/ha. W przypadku najsłabszych ziem cena wynosi z kolei nieco ponad 34 tys. zł/ha.

Dane te zasadniczo pokrywają się z tym co możemy znaleźć w ogłoszeniach. I tak dla przykładu udało nam się znaleźć grunty orne o powierzchni 7,6346 ha w gminie Popielów. Są to słabsze ziemie o klasach bonitacyjnych RV – 0,5426 ha i RVI – 7,0220 ha oraz grunty pod rowami W – 0,0700 ha. Całość została wyceniona na 320 tys. zł czyli niecałe 42 tys. zł za hektar.

Nieco taniej można z kolei nabyć grunty rolne o łącznej powierzchni 34,26 ha złożone z 20 działek grupowane w 3 zwarte grupy w gminie Świerczów. 18 działek (32,70 ha) to grunty orne uprawiane i co roku obsiewane a 2 działki to łąki (1,56 ha). Większość z nich to IV i V klasa. Za całość sprzedający żąda 1,028 mln zł czyli 30 tys. zł za hektar.

Równie duży kompleks ziemi można nabyć w Sławniowicach, gmina Głuchołazy. Działka ma powierzchnię 39,57 ha i w większość jest to III klasa ziemi. Nieruchomość oferowana jest za 2,07 mln zł co przeliczając na hektar daje kwotę nieco ponad 52 tys. zł.

Nieco mniejszy, bo wynoszący 4,2 ha areał można z kolei nabyć w miejscowości Lubsza. W cenie 170 tys. zł za całość otrzymujemy 2 hektary ziemi III klasy a resztę stanowi ziemia IV i V klasy. Cena za hektar tej nieruchomości wynosi natomiast 40,5 tys. zł.