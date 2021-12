Ceny ziemi rolnej: woj. świętokrzyskie i małopolskie

Pod względem cen jakie sprzedający żądają za nieruchomości rolne, te dwa województwa znajdują się poniżej średniej krajowej, zwłaszcza województwo świętokrzyskie. Równocześnie raczej trudno znaleźć oferty sprzedaży większych areałów.

Najczęściej do sprzedaży we wspomnianych województwach oferowane są grunty o powierzchni w przedziale 1-2 hektary a często nawet mniejsze działki. Wynika to wprost ze struktury agrarnej jaka się tam do dziś utrzymała.

Dobrym przykładem jest działka rolna składająca się z czterech działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 1,76ha w Piasku Małym w województwie świętokrzyskim. Klasy bonitacyjne to IVb – 30ar, IVa- 60ar, V-18ar, Ł IV-64ar, VI-43ar. Za całość ustalono cenę w wysokości 43 tys. zł czyli 24,4 tys. zł/ha.

Innym przykładem taniej nieruchomości rolnej z województwa świętokrzyskiego jest działka znajdująca się w miejscowości Stary Dziebałtów o powierzchni 2,6 ha. Składają się na nią następujące klasy gleb- IVa- 97a, IVb- 70a, V- 23a oraz VI- 7a.Całość wyceniono na 45 tys. zł a hektar na 17,3 tys. zł.

Z kolei w województwie małopolskim znaleźć możemy ofertę sprzedaży 3 działek rolnych w miejscowości Strzegowa (2 km od Wolbromia) o łącznej powierzchni 8728 m2. Są szerokie na ok. 40 m. Łączna ich długość to ok. 218 m. Cena za całość to 27 tys. zł czyli niecałe 31 tys. zł/ha.

Nieco większą działkę w tym samym województwie możemy znaleźć w miejscowości Wawrzeńczyce, w odległości około 1700 metrów od drogi krajowej 79. Nieruchomość rolna o łącznej powierzchni 1,368 ha składa się z kilku działek w promieniu 400 metrów. Sprzedający żąda za całość 47 tys. zł czyli nieco ponad 34 tys. zł za hektar.

Bardzo jest za to działek rolnych lub rolno- budowlanych, które sprzedający reklamują jako nieruchomości pod agroturystykę lub inwestycyjne z cenami na poziomie nawet dużo powyżej 50 zł m2.

Ogólnie jednak patrząc po cenach GUS to dla województwa małopolskiego średnia wynosi nieco powyżej 42 tys. zł/ha, a dla świętokrzyskiego jest jeszcze niższa i plasuje się na poziomie niecałych 34,5 tys. zł/ha.

Zobacz także: