Ceny ziemi rolnej w Europie. Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej? I gdzie jest Polska?

Dane publikowane przez Eurostat odnośnie cen ziemi rolnej w Europie skłoniły nas do bliższego przyjrzenia się, jak na tle reszty krajów wspólnoty wygląda sytuacja z wysokością cen ziemi rolnej w naszym kraju. Niestety w tym rankingu znajdujemy się już dosyć wysoko, choć oczywiście dużo nam jeszcze brakuje do niekwestionowanego lidera jakim są Niderlandy.

Dane, które publikuje Eurostat odnośnie cen ziemi rolnej w krajach Unii Europejskiej wskazują na ogromne jej zróżnicowanie w skali kontynentu. Najnowsze dane pokazują, co nie jest chyba, żadnym zaskoczeniem, że przeciętnie, patrząc na kontynent europejski, jest ona najwyższa w Niderlandach (Holandii), gdzie za hektar ziemi do wykorzystania na cele rolnicze, w tym i na różne rodzaje specjalistycznej produkcji nie tylko rolnej, ale także ogrodniczej, trzeba było płacić w 2019 r. blisko 70 tys. euro.

Ogólnie kraje Beneluksu należą do najdroższych pod względem cen ziemi rolnej w Europie. Dla przykładu w Luksemburgu cena hektara ziemi uprawnej wynosi ponad 37 tys. euro. Nieco drożej jest w Belgii, gdzie cena przekracza 42 tys. euro, jednakże w tym przypadku są to ceny szacunkowe jeszcze z 2014 roku, stąd też w tym momencie może być już sporo drożej. Warto również wiedzieć, że kilka krajów takich jak Niemcy, Austria czy Portugalia nie podaje oficjalnych informacji na temat cen ziemi rolnej.

Dane, które posiada Eurostat pokazują, że wśród krajów unijnych najtańsza jest ziemia rolna w Chorwacji. W 2020 r. jej cena wynosiła tam przeciętnie 3, tys. euro za hektar. Nieco tylko więcej, bo 3,8 tys. euro za hektar, trzeba zapłacić w Estonii. Stosunkowo niskie ceny są również na Słowacji, gdzie hektar kosztuje niecałe 4 tys. euro, na Litwie już nieco ponad 4,1 tys. euro oraz na Łotwie, gdzie za hektar trzeba zapłacić ok 4,2 tys. euro.

Dla Polski ceny ziemi w 2020 roku, bo z tego czasu Eurostat posiada dane, ustalono na niecałe 48 tys. zł za hektar a przeliczając na euro cena wynosiła już ponad 10,7 tys. Taka kwota powoduje, że jest to cena wyższa niż np. w Szwecji, Czechach, Finlandii, a nawet we Francji.

Jednakże średnia cena nie pokazuje ogromnego zróżnicowania kosztów jej nabycia w poszczególnych krajach unijnych. Przykładowo w Grecji stosunek ceny ziemi pomiędzy najgorzej a najlepiej rozwiniętymi rolniczo obszarami kraju wynosi 1 do 10, w Hiszpanii różnice te sięgają 1 do 20. Absolutnym rekordzistą jeśli chodzi o ceny w UE są Wyspy Kanaryjskie, które oczywiście na kontynencie nie leżą, ale z racji, że są regionem Hiszpanii, należą do wspólnoty. Tam cena hektara ziemi rolnej w 2020 roku wynosiła ponad 120 tys. euro. Zupełnie inaczej było w hiszpańskiej Aragonii, gdzie trzeba było zapłacić tylko 6,3 tys. euro za hektar.

Bardzo tanio jest również w graniczącym z Macedonią Północną i Serbią południowo-zachodnim regionie Bułgarii, gdzie trzeba zapłacić nieco ponad 2 tys. euro/ha, czy w położonym przy granicy ze Szwajcarią francuskim regionie Franche-Comte (2,5 tys. euro za ha). Poniżej 3 tys. euro za hektar kosztowała w 2020 r. ziemia rolna w kilku innych jeszcze regionach Francji, Szwecji i Bułgarii, a także Słowacji i Litwy.

Porównując zatem powyższe dane do cen ziemi w naszym kraju można stwierdzić, że po pierwsze jest ona już stosunkowo droga bo wynosi 10,7 tys. euro/ha ale jednocześnie jest ona dużo mniej zróżnicowana regionalnie. Zgodnie z danymi Eurostatu zróżnicowanie cen hektara ziemi kształtowało się u nas w 2020 r. w relacji mniejszej niż 1 do 3, od 6,5 tys. euro/ha w województwie zachodniopomorskim po 14,3 tys. euro za ha w województwie wielkopolskim. Porównując z innymi regionami europejskimi, cena ziemi rolnej w Wielkopolsce jest jedynie nieznacznie niższa niż w Katalonii gdzie wynosiła 14,8 tys. euro w 2020 r.