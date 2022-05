Ceny zbóż 24.05.2022: Wraz z podwyżkami na Matif ceny pszenicy w kraju w górę

Agresja Rosji na Ukrainę oraz wprowadzenie zakaz eksportu pszenicy przez Indie wywołały spore zamieszanie na światowym rynku zbóż. Jego echa w postaci wprawdzie niewielkiej, ale jednak podwyżki cen dotarły też do Polski.

Nadal najwyższe ceny w skupach osiąga rzepak, którego prawie na rynku krajowym już nie ma. Obecnie tonę rzepaku można sprzedać w cenie od 3950 do 4665 złotych.

W związku ze zwiększonym na światowych rynkach zainteresowaniem polska pszenicą wzrosła też nieco jej cena w kraju. Obecnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej podmioty skupowe płacą od 1550 do 1800 złotych, a za paszowa od 1400 do 1710 złotych.

Za tonę żyta konsumpcyjnego oferują od 1050 do 1460 złotych, za jęczmień browarny od 1300 do 1780 złotych, a za owies konsumpcyjny od 1000 do 1360 złotych.

W bardzo dobrej cenie od dłuższego już czasu utrzymuje się też kukurydza, za której tonę trzeba obecnie zapłacić od 1200 do 1480 złotych.