Ceny zbóż 20.05.2022: Ceny w górę, ale zainteresowanie znikome

Na krajowym rynku zbóż nadal dzieje się niewiele. Wprawdzie ceny zbóż w tym tygodniu lekko poszły górę, ale nie ma tyle, aby wywołało to euforię wśród sprzedających. Szczególnie, że koszty produkcji też rosną. Dlatego nadal w punktach skupu ruch jest niewielki.

Rolnicy bardzie zainteresowani są obecnie pracami polowymi niż zbożowymi spekulacjami. Chętnych za zakup też nie ma zbyt wielu, ponieważ właściciele wytwórni pasz czy młynów wcześniej zapełnili swoje elewatory i dziś kupić mogą, ale nie muszą. Według internetowej giełdy rolnej w magazynach nadal jest jeszcze sporo zboża – zwłaszcza pszenicy.

– Powodem tego jest niższy popyt na ziarno. W portach nadal jest niewielki ruch. Lepiej wygląda eksport zbóż paszowych drogą lądową. Stąd ceny zbóż paszowych wzdłuż granicy zachodniej są znacznie wyższe od cen tych samych zbóż w innych rejonach kraju. Największym zainteresowaniem eksporterów cieszy się żyto i pszenżyto, których to zbóż jest coraz mniej w ofertach sprzedaży. Dużo jest propozycji zakupu ziarna pszenicy i kukurydzy z terminem realizacji czerwiec/lipiec 2022 – informuje Renata Barczyk z Internetowej Giełdy Rolnej.

Obecnie tonę pszenicy konsumpcyjnej można sprzedać w cenie od 1550 do 1850 złotych, a pszenicy paszowej od 1400 do 1710 złotych. Żyto konsumpcyjne ,,chodzi ‘’ w cenie od 1050 do 1500 zł/t, a jęczmień browarny od 1300 do 1780 zł/t, owies konsumpcyjny od 1000 do 1360 zł/t.

Na wysokim poziomie cenowym jest nadal rzepak, za którego tonę trzeba zapłacić od 3950 do 4870 zł/t. Ceny kukurydzy są też znacznie wyższe niż rok temu. Aktualnie za jej tonę w skupie oferują od 1200 do 1500 złotych.