Ceny zbóż 08.04.2022: Wciąż niska podaż ziarna. Brak umów na nowe zbiory

Na krajowym rynku zbóż, w ślad za światowymi giełdami, opadły już emocje związane z windowaniem cen za ziarno do nienotowanych dotychczas poziomów. Teraz w skupach pustki, niewielu jest kupujących, a jeszcze mniej sprzedających.

Ceny też są od kilku tygodni są prawie te same. Podaż krajowego zboża i rzepaku jest bardzo mała. Zainteresowanie zaś podpisywaniem umów na sprzedaż z tegorocznych zbiorów prawie zerowe.

Nadal najwyższe ceny w skupach osiąga rzepak, za którego tonę oferują od 3650 do 4580 złotych, pszenica konsumpcyjna (od 1500 do 1770 zł/t) i paszowa (od 1400 do 1690 zł/t) oraz kukurydza (od 1200 do 1540 zł/t).

Żyto konsumpcyjne “chodzi” w cenie od 1020 do 1490 złotych za tonę, jęczmień browarny od 1100 do 1720 zł/t, a owies konsumpcyjny od 900 do 1100 zł/t.