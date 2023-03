Ceny pszenicy w Niemczech o wiele wyższe niż w Polsce, chociaż zainteresowanie również niewielkie

Podobnie jak w Polsce, również w Niemczech zainteresowanie pszenicą jest niewielkie. Z tą różnicą, że nasz zachodni sąsiad nie został dotknięty problemem zalania rynku przez tanie ziarno, co od razu widać po proponowanych cenach.

Ceny pszenicy konsumpcyjnej w Polsce miejscami spadają już poniżej 1000 zł/t i zawierają się w przedziale od 950 do 1180 zł/t. U naszego zachodniego sąsiada, pomimo znikomego popytu zarówno ze strony młynów jak i na eksport, sytuacja z cenami wygląda o wiele lepiej; jak informuje serwis Kaack, cena pszenicy konsumpcyjnej kształtuje się na poziomie ok. 280 EUR/t (1312 zł/t), zaś paszowej 271 EUR/t (ok. 1270 zł/t).

Co ciekawe, jeszcze w piątek ceny były znacząco wyższe; za pszenicę paszową płacono 278 EUR/t, zaś za konsumpcyjną 285 EUR/t.