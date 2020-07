Carrefour stawia na żywność bio i rozwój rolnictwa ekologicznego

Sieć handlowa Carreforur wspiera program „Spichlerz Zdrowia”, który jest kompleksowym, wieloletnim i wieloetapowym programem rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce południowo-wschodniej. Jego ideą jest wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego, w tym przede wszystkim hodowli bydła mięsnego, a w rezultacie – wzrost dochodowości oraz produktywności małych i średnich gospodarstw rolnych.

Realizacja projektu wpisuje się we Wspólną Politykę Rolną realizowaną przez Unię Europejską, a założenia są zbieżne z założeniami strategii Komisji Europejskiej „Od pola do stołu”, która dotyczy całego łańcucha produkcji żywności i stawia na rolnictwo ekologiczne. Na realizację projektu „Spichlerz Zdrowia” Fundacja Carrefour przekazała Regionalnemu Towarzystwu Rolno-Przemysłowemu „Dolina Strugu” w Błażowej kwotę 195 500 euro, czyli ponad 834 tys. zł.

Program „Spichlerz Zdrowia” skierowany jest do rolników już prowadzących gospodarstwa ekologiczne i tych, którzy są gotowi przejść na rolnictwo ekologiczne, z terenu województw: podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego i potrwa do grudnia 2020. Pierwszym etapem projektu jest utworzenie 15 stad ekologicznego bydła mięsnego w gospodarstwach rozpoczynających proces konwersji, przeszkolenie 15 rolników podczas 6 miesięcznego kursu rolnictwa ekologicznego oraz promocja założeń programu wśród większej ilości rolników.

– Naszym pragnieniem jest zapewnienie klientom stałego dostępu do szerokiego wyboru lokalnych produktów świeżych pochodzących od zaufanych polskich dostawców, a także demokratyzacja żywności ekologicznej, która jest możliwa dzięki skutecznej komunikacji niepodważalnych walorów zdrowotnych i środowiskowych żywności bio oraz promocji polskiego rolnictwa ekologicznego. Mamy nadzieję, że program Spichlerz Zdrowia przyczyni się do rozwoju polskiego rolnictwa oraz polskiej lokalnej przedsiębiorczości, a klientom zapewni bezpośredni dostęp do wysokiej jakości polskiej żywności – mówi Justyna Orzeł , wiceprezes sekretarz generalny Carrefor Polska sp. z o.o.