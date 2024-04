Wspólna Polityka Rolna: 2024 i co dalej – głos rolników – debata online 18.04.2024 godz. 20.00

Jakie wyzwania stoją przed polskim i szeroko pojętym europejskim rolnictwem w najbliższych tygodniach, miesiącach, i w perspektywie kilku lat? Zapraszamy na debatę online “Wspólna Polityka Rolna: 2024 i co dalej – głos rolników”, która odbędzie się 18.04.2024 r. o godz. 20.00.

Jak ocenić to co stało się w Polsce i w innych krajach europejskich w kontekście protestów, podnoszonych postulatów, obietnic i ich realizacji?

Co jest potrzebne, żeby ustabilizować sytuację krajowego rolnictwa? Czy mają rację ci, którzy twierdzą, że rolnictwo europejskie jest sukcesywnie niszczone i wręcz, możemy być skazani na import żywność spoza Unii Europejskiej?

O tym porozmawiamy z zaproszonymi ekspertami podczas debaty online w dniu 18 kwietnia o godzinie 20.00.

W debacie udział wezmą:

Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Michał Nowacki Rolnik NIEprofesjonalny – Ruch Młodych Farmerów Jacek Zarzecki, Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Spotkanie poprowadzi Adam Paradowski z Wydawnictwa Plantpress.

Udział w webinarium jest bardzo prosty:

– najlepiej 5 minut przez rozpoczęciem wydarzenia kliknąć w poniższy link:

https://plantpress.clickmeeting.com/wspolna-polityka-rolna-2024-i-co-dalej-glos-rolnikow

– można łączyć się z tableta, smartphona, komputera;

– do webinarium można dołączyć w każdym momencie w trakcie jego trwania.

Zapraszamy do aktywnego udziału poprzez zadawanie pytań i komentowanie.Webinarium jest częścią projektu INFOCAP-PL realizowanego przez Wydawnictwo Plantpress i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Strona projektu www.politykarolna.eu.