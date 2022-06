Białoruś pozwoli na tranzyt ukraińskiego zboża do portów Morza Bałtyckiego

Aleksander Łukaszenko zapowiedział możliwość tranzytu ukraińskiego zboża przez Białoruś do portów Morza Bałtyckiego.

Jak donosi brytyjski The Guardian, Łukaszenko rozmawiał telefonicznie z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Podczas rozmowy Łukaszenko powiedział, że Białoruś pozwoli na tranzyt zboża z Ukrainy do portów Morza Bałtyckiego. Dodał jednak, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy państwa pozwolą na wywóz białoruskich towarów z tych portów.

– Teraz wszyscy szukają rozwiązań logistycznych problemu. Możemy to przedyskutować. Nie mamy nic przeciwko, przepuścimy zboże przez Białoruś, ale muszą być kompromisy – powiedział Łukaszeno.

Wiadomo, że Białoruś, jeden z największych światowych producentów nawozów potasowych, podlega od 2021 r. sankcjom, które wstrzymały eksport nawozów przez porty Morza Bałtyckiego.

Według Łukaszenki zakłócenie eksportu zbóż, a także nawozów, ma mieć związek z polityką prowadzoną przez Zachód i Stany Zjednoczone. Wcześniej Antonio Guterres powiedział, że jest za wcześnie, aby mówić o jakichkolwiek umowach dotyczących eksportu zboża, ponieważ „fakt, że wszystko jest ze sobą połączone, komplikuje negocjacje”.