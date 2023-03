Ardanowski o tym, jak zagospodarować nadwyżkę zbóż

Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa, wchodzącej w skład Narodowej Rady Rozwoju działającej przy Prezydencie RP odbyło się w dniu 15 marca. Poświęcone było działalności Krajowej Grupy Spożywczej.

Posiedzenie Rady podsumował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski. W jego ocenie cel, dla którego została powołana Krajowa Grupa Spożywcza – m.in stabilizacja rynku rolno–spożywczego m.in. poprzez zorganizowanie punktów skupu produktów od rolników i przetwórstwa np. zboża, owoców czy warzyw, ochrona interesów rolników, a w konsekwencji także konsumentów – nie jest do końca realizowany. – Wydaje się, że odwołany (w dniu 7 marca 2023 r. – red.) prezes Zarządu nie udźwignął swojego zadania – powiedział J.K. Ardanowski cytowany w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP. Powiedział też, że “od KGS oczekuje się również zapobiegania panice na rynku żywnościowym, takiej jak niedawno obserwowaliśmy na rynku cukru, masła czy paliwa”. W ocenie Rady ds. Rolnictwa KGS wymaga wsparcia, ale nawet w obecnym stanie może takim zjawiskom przeciwdziałać.

Rada zaproponowała też, by KGS oddziałała na rynek zbóż uruchamiając własne nabrzeże portowe.

– Nie może być sytuacji, że państwo polskie nie dysponuje możliwościami eksportu, ponieważ nabrzeża są w rękach firm zagranicznych handlujących zbożem. Jeżeli chcemy być liczącym się producentem zbóż i partycypować w zaopatrzeniu świata w zboże, to musimy mieć możliwości techniczne – powiedział przewodniczący Ardanowski.

Krajowa Grupa Spożywcza mogłaby też wesprzeć gorzelnie w zagospodarowaniu nadmiaru zbóż, które przetwarzane byłyby na bioetanol stosowany jako dodatek do benzyny. W ocenie Rady można to powiązać z sektorem biogazowni i zarówno wywar gorzelniany jak i ziarno przeznaczyć do produkcji metanu w biogazowniach. – To jest kierunek, który pozwoliłby pewną nadwyżkę zboża zagospodarować – powiedział J.K. Ardanowski.