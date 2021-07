Akademia Żywienia Roślin: Odpowiednie zaopatrzenie w potas zapobiega skutkom suszy

Optymalne zaopatrzenie roślin w potas warunkuje ich odporność na wiele stresów abiotycznych i biotycznych. Odpowiednie nawożenie potasowe poprawia odporność roślin na okresowe niedobory wody, które w ostatnim okresie są często czynnikiem limitującym uzyskane plony. Umożliwia to roślinom przetrwanie okresów suszy, zapobiegając ich więdnięciu czy usychaniu, co wiąże się z wpływem tego pierwiastka na kontrolę gospodarki wodnej.

Potas ułatwia pobieranie wody poprzez oddziaływanie na lepsze ukorzenienie roślin. Dodatkowo wpływa na efektywniejsze wykorzystanie wody, między innymi dzięki regulacji procesu transpiracji.

Potas zwiększa odporność roślin na niskie temperatury i mróz, co wynika z jego wpływu na gospodarkę azotową i węglowodanową. Wpływa bowiem na zwiększenie zawartości cukru w tkankach, a także wzrost ciśnienia osmotycznego soku komórkowego. Przyczynia się to do obniżenia temperatury zamarzania soku komórkowego. Pierwiastek ten oddziałuje również na zwiększenie odporności roślin na wyleganie, gdyż przy optymalnej zawartości potasu ściany komórkowe są grubsze i sztywniejsze.

Odpowiednie nawożenie potasowe warunkuje zmniejszenie wrażliwości roślin na stresy wynikające z nadmiernego dopływu światła. Związane jest to z kontrolą przez potas produkcji aktywnych rodników tlenowych. Dodatkowo pierwiastek ten warunkuje zdrowotność roślin, co wynika z kontroli gospodarki azotowej. Przy niedoborze potasu rośliny są bardziej podatne na choroby grzybowe i bakteryjne.

Nawożenie tym makroskładnikiem wpływa na wzrost odporności roślin pszenicy na Fusarium culmorum. Należy podkreślić, że wystąpienie chorób u roślin często pojawia się przy niskim poziomie nawożenia potasem i jednocześnie wysokim poziomie nawożenia azotowego. Prowadzi to do gromadzenia się w roślinach dużych ilości wolnych aminokwasów, stanowiących pokarm dla patogenów, co skutkuje ich intensywnym rozwojem. Poza tym potas ogranicza powstawanie w roślinach szkodliwych związków, takich jak dwuaminy, między innymi putrescyny. Może również wpływać na wzrost zawartości metioniny w białku.

Optymalne nawożenie potasowe zwiększa również odporność płodów rolnych na straty, które mogą pojawić się podczas ich przechowywania czy transportu, co między innymi wynika z ograniczenia aktywności enzymów oddechowych. Potas wpływa na ograniczenie podatności na gnicie. Poza tym pierwiastek ten oddziałuje korzystnie na jakość roślin włóknistych, poprzez wpływ na wytwarzanie włókien łykowatych lnu i konopi, dzięki czemu uzyskują one bardziej zwartą strukturę, charakteryzując sią większą wytrzymałością i elastycznością. W przypadku tytoniu wpływa na wielkość liści i lepsze ich wybarwienie, a także poprawia strukturę tkanki liścia.