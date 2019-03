Agro Show 2018 – w nowej formule

W dniach od 20 do 23 września w Bednarach koło Poznania odbędzie się kolejna edycja organizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych największej wystawy rolniczej Agro Show 2018.

Według przewidywań organizatora, w tym roku podczas AGRO SHOW zaprezentuje się blisko 800 wystawców, w tym ok. 100 firm z zagranicy.

Wystawa potrwa cztery dni. Pierwsze dwa dni wystawy, czyli czwartek i piątek będą mieć charakter biznesowo-edukacyjny. Będą to dni sprofilowane, ale wstęp na wystawę w te dni, a także w sobotę i niedzielę będzie, jak zawsze, bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Na wszystkich przybyłych czekać będą darmowe parkingi. Również nieodpłatnie każdy otrzyma katalog wystawy nie tylko z mapą wystawy, ale wieloma przydatnymi informacji dla każdego rolnika i jego gospodarstwa – informuje PIGMiUR.

Czwartek 20 września 2018 to „DZIEŃ BRANŻOWY”. To jedna z wprowadzonych w tym roku przez organizatorów nowości. Tego dnia każdy firma ma szansę zaprezentować swoją ofertę przed licznym gronem zaproszonych partnerów biznesowych, przedsiębiorców rolnych i innych osób związanych z branżą. To dobra okazja do autoprezentacji i nawiązania nowych kontaktów. Będzie to również dzień, przeznaczony dla mediów, dealerów oraz zagranicznych odbiorców.

Piątek 21 września 2018 – tradycyjnie już będzie „DNIEM DLA SZKÓŁ”. Jak co roku organizator zapewnia dofinansowanie przyjazdów grupowych, przy czym dofinansowanie dla szkół, możliwe będzie tylko w przypadku organizacji wyjazdu w piątek. Dlatego szkoły szczególnie zapraszane są na wystawę właśnie tego dnia. Już o godz. 10:00 rozpocznie się finał ogólnopolskiego konkursu „Mechanik na Medal”, a zaraz po nim o godz. 11:30 finał konkursu przeznaczonego dla uczniów mechanizacji rolnictwa „Młody Mechanik na Medal”. Najlepsi rywalizować będą o cenne nagrody. W tym roku po raz pierwszy sponsorem konkursu jest firma SSAB. W piątek planowana jest również debata tematyczna pt.: „Agrotronik – zawód z dużymi perspektywami? Czy warto kształcić się w tym kierunku, szanse na rynku pracy.” Tuż przed nią, na konferencji prasowej zostanie zaprezentowany pierwszy rozdział podręcznika, którego wydawcą będzie Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych pt.: „Systemy agrotroniczne”.

Izba odpowiadając na zapotrzebowanie branży podjęła się trudu wydania podręcznika dotyczącego mechanizacji rolnictwa, który odpowiadać będzie aktualnemu poziomowi wiedzy i rozwojowi techniki rolniczej. Na debatę oraz prezentację podręcznika organizator szczególnie gorąco zaprasza nauczycieli oraz uczniów, którzy tego dnia odwiedzą wystawę.

Piątek to również pierwszy dzień pokazów. W tym roku po raz pierwszy będą one przeprowadzone w nowej formule. Na polu pokazowym zostaną zaprezentowane maszyny do uproszczonej uprawy roli i siewu. Prezentowane będą również rozsiewacze nawozów mineralnych oraz ciągniki przystosowane do zabiegów agrotechnicznych pracujące w systemie rolnictwa precyzyjnego.

Sobota i niedziela, 22-23 września, to „Dni dla wszystkich zwiedzających.” W tych dniach również odbywać się będą pokazy rolnictwa precyzyjnego oraz prezentacje maszyn na pasie startowym.

Jak zapowiadają organizatorzy specjalnie dla rolników odwiedzających wystawę czynne będą punkty konsultacyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz KOWR i ARiMR, gdzie każdy będzie mógł uzyskać wszelkie informacje i odpowiedzi na nurtujące pytania. W trakcie wystawy PIGMiUR przewiduje również organizację debat tematycznych. Jedna z nich nawiązująca do jubileuszu wystawy poświęcona będzie rozwojowi polskiego rolnictwa w ostatnich latach oraz tego, jakie stoją przed nim perspektywy, przedmiotem drugiej, będzie wciąż nurtujący rolników temat dotyczący realizacji płatności w ramach PROW.

Źródło: PIGMiUR