5ML – nowa seria ciągników John Deere

Nowa seria 5ML, w tym flagowy model 5130ML, to najinteligentniejsze i najmocniejsze dotychczas ciągniki John Deere o wąskiej konstrukcji do prac przy uprawach specjalistycznych. Ciągniki 5ML mogą zostać wyposażone w pełny pakiet technologii rolnictwa precyzyjnego John Deere i osiągają moc aż do 134 KM.

Inteligentne — rolnictwo precyzyjne dla upraw specjalistycznych

Aby ułatwić pracę ze specjalistycznymi uprawami, ciągniki 5ML oferują kompleksowy pakiet technologii rolnictwa precyzyjnego John Deere. Cechą wyróżniającą te modele jest zintegrowany system naprowadzania AutoTracTM. Wyświetlacz układu AutoTracTM został wbudowany bezpośrednio w tablice rozdzielczą ciągnika, eliminując tym samym potrzebę dodawania kolejnej aktywacji lub wyświetlacza. Dzięki temu nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów. Wyposażenie ciągnika 5ML umożliwia łączenie różnych etapów pracy i wykonywanie ich jednocześnie. Zintegrowany system naprowadzania pozwala operatorowi zachować wysoką jakość nawet podczas długiego dnia pracy. Może on bowiem poświęcić całą uwagę narzędziom, podczas gdy ciągnik sam trzyma się wyznaczonej linii.

Przepisy wymagają od rolników coraz dokładniejszego dokumentowania procesów roboczych, co wymaga dodatkowego wysiłku. W ciągnikach 5ML można umieścić opcjonalny wyświetlacz 4. generacji, który pozwala na łatwe dokumentowanie wszystkich operacji wykonywanych przez ciągnik, a następnie na bezpieczne przesłanie tych informacji do udostępnianego bezpłatnie John Deere Operations Center. W tym miejscu można monitorować, planować i analizować wszystkie zadania, dzięki czemu rolnik może podejmować właściwe decyzje. Funkcja 1-Click-Go-AutoSetup oferowana przez John Deere pozwala natomiast konfigurować z poziomu Operations Center ustawienia dotyczące dokumentowania i wykonywania poszczególnych etapów prac, takich jak aplikowanie odpowiedniej dawki środków ochrony roślin. Od razu po wjechaniu ciągnikiem na określone pole na wyświetlaczu pojawia się zdefiniowane wcześniej zadanie do wykonania. Operator musi tylko je potwierdzić, po czym przystępuje do pracy. W ten sposób funkcja 1-Click-Go-AutoSetup pozwala zaoszczędzić czas poświęcany na konfigurację oraz zapewnia generowanie bezbłędnej dokumentacji.

Za pośrednictwem John Deere Operations Center ciągnik 5ML można też połączyć z aplikacjami współpracujących firm zewnętrznych, które ułatwiają dostosowywanie zabiegów wykonywanych w uprawach specjalistycznych do wymogów konkretnej lokalizacji. Dzięki temu wszystkie środki i zabiegi są stosowane z dużą precyzją, zmniejszając tym samym koszty produkcji. Ciągnik 5ML jest zatem pionierem w dziedzinie rolnictwa precyzyjnego dla upraw specjalistycznych.

Dodatkowo korzystanie z John Deere Connected Support™ może przyczynić się do zmaksymalizowania czasu sprawności operacyjnej ciągnika 5ML. Na podstawie wyraźnej zgody klienta dane maszyny 5ML są zdalnie analizowane w trakcie jej pracy W razie wykrycia nieprawidłowości automatycznie informowany jest lokalny dealer John Deere. Następnie dealer kontaktuje się z klientem i powiadamia go o wysokim prawdopodobieństwie awarii, zanim do niej dojdzie.

Mocne — Największa moc spośród wszystkich ciągników John Deere o wąskiej konstrukcji

Czterocylindrowy silnik John Deere PowerTech Plus zastosowany w nowym ciągniku 5130ML ma pojemność 4,5 l, zapas momentu obrotowego na poziomie 30% i maksymalną moc 134 KM. Mechaniczna przekładnia PowerQuad Plus ma cztery biegi przełączalne pod obciążeniem spośród opcjonalnie dostępnych ośmiu (w przekładni Powr8). Podczas zmiany zakresów automatycznie wybierany jest właściwy bieg PowerShift. To w połączeniu z przyciskiem wysprzęglającym sprawia, że ciągniki te wyróżniają się nadprzeciętną wygodą.

Ciągniki 5ML imponują nie tylko pod względem mocy silnika, ale także wydajności pompy hydraulicznej na poziomie 117 l/min. Pozwala to na podłączenie narzędzi o wysokim zapotrzebowaniu bezpośrednio do układu hydraulicznego ciągnika, bez konieczności stosowania zewnętrznej pompy hydraulicznej napędzanej przez WOM. Ponadto ciągnik możne wykonywać jednocześnie więcej niż jeden rodzaj zadania. Na przykład przycinanie drzew połączone z uprawą, co pozwala zaoszczędzić cenny czas. Co więcej, ciągnik jest przystosowany do użytku z ładowaczem czołowym.

Maszyny 5ML wyróżniają się wyjątkowym udźwigiem, który wynosi łącznie 4900 kg na końcówkach kulowych tylnego podnośnika. Na przednim podnośniku ma natomiast udźwig 2900 kg z całkowitą ładownością 3500 kg. Wysokie wartości ładowności i maksymalnego udźwigu umożliwiają mocowanie dużych narzędzi, co zwiększa efektywność i produktywność.

Kolejną wyjątkową cechą ciągników 5ML jest ich solidna konstrukcja. Błotniki, zbiornik paliwa i obudowa świateł tylnych, a także okolice drzwi wykonano ze stali, dzięki czemu są szczególnie wytrzymałe. Opływowe kształty pomagają uniknąć uszkodzenia roślin podczas przejeżdżania wąskimi alejkami.

Bezpieczeństwo i wygoda użytkowania

Kabina ciągników 5ML jest wyposażona w elektroniczny joystick i duży wyświetlacz LCD na desce rozdzielczej. Zapewnia to doskonałą widoczność ustawień ciągnika, zwiększając komfort operatora. Elektroniczny joystick umożliwia natomiast łatwe i wygodne sterowanie narzędziami. Funkcja zarządzania pracą na obrzeżach iTec sprawia, że operator zostaje wyraźnie odciążony dzięki automatyzacji procesów roboczych podczas zawracania na obrzeżach. System filtrów kabiny kategorii 4 (zgodny z normą EN 15695), zabudowany w dachu kabiny, jest dostępny jako opcja i zapewnia ochronę przed niebezpiecznym dla zdrowia pyłem, aerozolami i oparami.

Ciągniki serii 5ML można zamawiać od stycznia 2023 r.

Źródło: John Deere