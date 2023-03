To już 20 lat ciągników Claas z francuskiego Le Mans

Mija właśnie 20 lat odkąd 23 lutego 2003 roku, Helmut Claas podpisał umowę o przejęciu większości udziałów w Renault Agriculture, dziale ciągników koncernu Renault.

23 lutego 2003 roku nastąpiło przetasowanie kart w globalnym sektorze maszyn rolniczych. Wraz z większościowym udziałem w Renault Agriculture i późniejszym pełnym przejęciem w roku 2008 Claas przeszedł od specjalisty w zakresie technologii zbioru plonów do dostawcy kompletnych rozwiązań i wzbogacił swoją ofertę o ciągniki standardowe i specjalne, które bez problemu uzupełniły flagową serię Xerion budowaną w Harsewinkel. Podpisanie umowy między Helmutem Claas i Patrickiem Faure, członkiem zarządu Renault S.A., ogłoszone kolejnego dnia na targach SIMA w Paryżu, odbiło się w mediach szerokim echem. Pod koniec kwietnia urząd antymonopolowy zatwierdził proces stopniowego przejmowania udziałów.

Pierwszego października w Le Mans rozpoczęła się zmiana kolorystyki z pomarańczowej barwy Renault na jasną zieleń, a od 1 listopada 2003 r. wszystkie serie zjeżdżały już z linii produkcyjnej w kolorach Claas. Tym samym również dzięki uzupełnionemu programowi sprzedaży koncern Claas mógł zaprezentować się na targach Agritechnica 2003 z „pełną gamą nowoczesnych produktów”.

Pod koniec 2003 roku rozpoczęły się również prace nad rozwojem dużych ciągników Axion 800, które niecałe trzy lata później zostały włączone do programu sprzedaży Claas. Wraz z nimi ruszyło sukcesywne unowocześnianie gamy produktów z Le Mans: z biegiem lat serie Celtis, Ares i Atles ustąpiły miejsca seriom Arion i Axion – produktom o nazwach zwiastujących nową erę.

W nowych ciągnikach Arion i Axion wprowadzono przełomowe dla branży, wielokrotnie nagradzane innowacje: Duży terminal Cebis o wysokim kontraście dla ciągników Axion, a później także dla serii Arion 500 i 600, kabina Panoramic dla serii Arion 400, Axion Terra Trac jako jedyny na rynku ciągnik półgąsienicowy z pełną amortyzacją, Telematics do zarządzania flotą czy też wiodący, samouczący się i dialogowy system wspomagania operatora i optymalizacji procesów Cemos dla ciągników Arion i Axion Cmatic. Ciągniki Claas z Le Mans biją również rekordy – np. ciągnik standardowy Axion 950 o mocy znamionowej 416 KM, który w 2013 roku był najmocniejszy na świecie: podczas pomiarów przeprowadzonych przez Centrum Testowe DLG na zlecenie magazynu branżowego Profi ustanowił on nowy rekord mocy uciągu wynoszący 242 kW! W teście DLG PowerMix ciągnik pobił średnią wszystkich dotychczas testowanych ciągników o niebotyczne 15,6% przy zużyciu paliwa na poziomie tylko 249 g/kWh.

Te i inne sukcesy oraz budowanie najbardziej wydajnych i produktywnych ciągników dla rolników i usługodawców na całym świecie to efekt współpracy konstruktorów z wielu zakładów Claas w różnych krajach: kompetencje w zakresie napędów gąsienicowych TERRA TRAC oraz inteligencji systemowej i procesowej Cemos w Claas Industrietechnik w Paderborn łączą się z kompetencjami elektronicznymi Claase-Systems w Dissen oraz kompetencjami w dziedzinie rozwoju ciągników standardowych w Vélizy. Już teraz konstruktorzy wspólnie prowadzą badania i pracują nad kolejną generacją ciągników z Le Mans.

Claasinwestuje jednak nie tylko w badania i rozwój, lecz także w najnowocześniejsze procesy produkcyjne i ergonomiczne stanowiska pracy. Od 2003 roku zrealizowano projekty modernizacji o łącznej wartości ponad 80 mln euro. Największym i najważniejszym przedsięwzięciem był uruchomiony pod koniec roku 2020 projekt Claas Forth, który pozwolił przenieść produkcję na nowy poziom. Od tego czasu zakład w Le Mans jest uznawany za jeden z najnowocześniejszych na świecie, z automatycznymi systemami transportowymi (AGV) i wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) w logistyce. Ostatnio w Le Mans otwarto nowe centrum dla odwiedzających wzorowane na centrum Technoparc w Harsewinkel.

Wiosną 2019 roku z fabryki w Le Mans wyjechał 150-tysięczny egzemplarz ciągnika standardowego Claas, natomiast w roku jubileuszu 20-lecia spodziewane jest złamanie granicy 200 000 sztuk. Dziś fabryka ciągników Claas w Le Mans produkuje ponad 60 różnych modeli o mocy od 75 do 445 KM, począwszy od ciągników o prostszej konfiguracji na rynki o mniej restrykcyjnych normach emisji spalin, jak Turkmenistan czy rynki afrykańskie, poprzez produkowany na dużą skalę Arion 400 z głównymi rynkami zbytu w Europie, aż po zaawansowany technologicznie ciągnik Axion 900 Terra Trac na rynek światowy. Ciągniki z Le Mans są obecnie eksportowane do 80 krajów na całym świecie, od 2019 roku także do Ameryki Północnej.