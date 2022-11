Zwiększa się pula dostępnych nawozów w Krajowej Grupie Spożywczej. Ma być tylko lepiej

Po ogłoszonej w ubiegłym tygodniu informacji, że KGS została autoryzowanym dystrybutorem Grupy Azoty i będzie oferować nawozy w niższych cenach, nie można było się praktycznie dodzwonić do żadnego z punktów. Dziś sytuacja się zmieniła, zarówno jeśli chodzi o kontakt, jak i o dostępność nawozów.

O ile jeszcze w ubiegłym tygodniu niemożliwe było właściwie dodzwonienie się do żadnego z autoryzowanych punktów sprzedaży KGS to dziś sytuacja wygląda zgoła inaczej. Przeprowadzając telefoniczny wywiad udało nam się dodzwonić do większości punktów.

Jeśli chodzi o samą dostępność nawozów, to w większości przypadków usłyszeliśmy, że na chwilę obecną w dużej mierze realizowane są zamówienia od rolników – plantatorów buraka cukrowego, gdyż w większości punkty KGS znajdują się przy cukrowniach.

Niemniej jednak zapewniono nas, że w przyszłym, lub maksymalnie za dwa tygodnie zaczną zjeżdżać dostawy nawozów, które pozwolą na obsługę pozostałych zainteresowanych niebędących plantatorami buraka cukrowego.

Co do cen to na dzień dzisiejszy (21.11.22) saletra amonowa 34,4 proc. N, kosztuje w detalu 3560 zł, RSM 32 proc. to w KGS 3290 zł/t, Saletrzak 27 Standard Plus kosztuje 3260 zł/t, Holist PK15-30 kosztuje 3680 zł/t, a Polifoska 5 [NPK(MgS)] 5-15-30 (2-7) – 3960 zł/t.