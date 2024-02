Obniżki cen stały się rzeczywistością, potas najtańszy od 3 lat. Ceny nawozów 10.02.2024

Potas najtańszy od 3 lat

Cena spot chlorku potasu na kanadyjskim rynku na dzień 31.01. wynosiła 296,25 USD/t. Ostatni raz ze zbliżoną wartością ceny mieliśmy do czynienia w marcu 2021 roku, na poziomie 320 USD/t. W porównaniu do analogicznego okresu z roku 2023, cena zmieniła się blisko o -42%. Od kilku miesięcy widoczna jest tendencja spadkowa tego związku chemicznego stosowanego do produkcji nawozów potasowych.



W analizowanych punktach sprzedaży ceny soli potasowej, najpopularniejszego nawozu potasowego w nawożeniu posypowym, są bardzo rozbieżne. Ceny wahają się od 2150zł/t brutto do nawet 2650zł/t brutto. Pomimo znacznego spadku cen potasu na rynku światowym, nie przekłada się to na większe obniżki cen nawozów dostępnych w kraju.