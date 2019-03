Żółte kombajny z Płocka – maksymalizacja efektywności i oszczędność kosztów

Płocka fabryka świętuje produkcję 20-tysięcznego kombajnu New Holland z serii TC. 21 listopada o godz. 7.30 zjechał bowiem z płockiej linii produkcyjnej 20-tysięczny kombajn z serii TC. Kombajny TC produkowane są w tej fabryce od 1998 roku.

W 1998 r., kiedy w fabrykę Bizon zainwestowała marka New Holland, rozpoczęto przygotowania do uruchomienia produkcji maszyn rolniczych, w tym kombajnów w żółtym kolorze. Pierwszy kombajn TC został wyprodukowany w Płockiej fabryce już jesienią 1998 roku. Do końca kolejnego roku z taśmy produkcyjnej zjechało 30 sztuk modelu TC59. Od tego czasu nieprzerwanie trwa proces modernizacji kombajnów z serii TC.

W 2003 roku w fabryce powstawały już wszystkie modele z serii TC – TC54M, TC54H, TC56M, TC56H i TC56H+ z emisją silnika TIER2. W tym samym czasie uruchomiona została produkcja zespołów żniwnych do kombajnów TC, a w następnych latach – rozpoczęto produkcję hederów do wszystkich serii kombajnów marki New Holland. W 2007 roku do modeli TC wprowadzone zostały nowe silniki – FPT NEF 6,7L spełniające normy emisji spalin TIER 3. Zmodernizowano wtedy stylistykę maszyny i zmieniono nazewnictwo kombajnów TC na TC5040, TC5050 TC5060 TC5070 i TC5080. Kolejna głęboka modernizacja TC nastąpiła w latach 2013-2014 – wprowadzono nową sylwetkę maszyn, nową kabinę typu HarvestSuite, silnik NEF z systemem SCR o emisji spalin TIER 4A. Zrezygnowano także z produkcji kombajnów TC5040 i TC5060 z mechanicznym napędem jazdy. Przy okazji tej modernizacji wprowadzono nowe nazewnictwo: TC 4.90, TC 5.70, TC 5.80, TC 5.90.

– Priorytetem marki New Holland jest maksymalizacja efektywności maszyn i oszczędność kosztów, jakie ponosi rolnik Dlatego od momentu, gdy rozpoczęliśmy produkcję TC, stale udoskonalamy tę serię kombajnów, jednocześnie wprowadzamy silniki zgodne z obowiazującym poziomem emisji spalin TIER. Od prawie dwudziestu lat linia TC cieszy się ogromną popularnością, co potwierdza wysoką klasę naszych kombajnów – mówi Józef Dębski, Specjalista Produktowy marki New Holland.

Obecnie w fabryce CNHI Polska Sp. z o.o. zatrudnionych jest około 1200 osób. W wydziale montażu kombajnów wciąż pracuje 73 pracowników, którzy montowali pierwszy model Kombajnu TC. Kiedy z linii produkcyjnej wyjechał 20-tysięczny egzemplarz, poprowadził go Pan Waldemar Suchodolski, pracownik, który w 1998 roku wyprowadził z niej także TC nr 1.

– Cykl wytwarzania maszyn rolniczych w Płockiej fabryce jest starannie zaplanowany i realizowany przy zachowaniu szczegółowych procedur, realizujących politykę najwyższej jakości New Holland. Wyznacznikiem poziomu jakości, będącym istotnym elementem w relacjach z klientami są certyfikaty: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 oraz ISO:50001. Dla firm grupy CNHI posiadanie certyfikatów jest standardem na całym świecie. Jakość wyrobów CNHI doceniana jest za pomocą licznych wyróżnień. Maszyny z Płocka można spotkać nie tylko na polach Polski, ale i w takich krajach jak Włochy, Francja, USA, Japonia, Rosja, Turcja czy Irak – podsumowuje Dębski.

Źródło: New Holland