Zadbaj o kabinę ciągnika. Bo to się opłaca

Zew wiosennych porządków nie omija także naszych gospodarstw. Warto więc, także dla własnego zdrowia, przyjrzeć się surowym okiem naszym kabinom w ciągniku, kombajnie czy ładowarce i jeszcze przed poważnymi pracami polowymi zrobić w nich gruntowny porządek.

Choć kabina w maszynie rolniczej pojawiła się stosunkowo niedawno, to do dziś przeszła ogromną ewolucję. Obecnie nie jest tylko miejscem schronienia przed deszczem i słońcem, metalową klatką z szybami, ale w nowoczesnych maszynach niezwykle komfortowym miejscem pracy. Choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, producenci maszyn przykładają ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa i komfortu. Ma to związek z regulacjami prawnymi, ale także z wysokimi oczekiwaniami użytkowników, którzy są coraz bardziej wymagający w tym zakresie.

Zaprojektowanie kabiny w maszynie rolniczej nie jest proste i zanim trafi ona do naszych ciągników, kombajnów, ładowarek czy opryskiwaczy, musi przejść szereg badań i testów skutkujących wydaniem atestu homologacji. Sam szkielet kabiny jest już wyzwaniem, bo według obowiązujących przepisów jego konstrukcja musi zapewniać bezpieczeństwo, kiedy dojdzie do jej przewrócenia się. Do tego dochodzą też specjalne atestowane szyby.

Ogromnym wyzwaniem jest samo wnętrze kabiny. Przepisy mówią jasno, jakich materiałów wolno używać i jakie cechy bezpieczeństwa, w tym odporności na długotrwałe oddziaływanie promieniowania UV, muszą one spełniać. Wszystkie materiały: plastiki poszycia, wyściółki i podsufitka z wygłuszeniem muszą spełniać surowe normy Unii Europejskiej. Dlatego zaprojektowanie kabiny i jej wdrożenie do produkcji pochłania ogromne środki i czas.

Kupując maszynę rolniczą, dostajemy więc nowoczesne miejsce pracy, o które powinniśmy zadbać, jeśli ma nam i naszemu zdrowiu służyć. Kładziemy tu szczególny nacisk na zdrowie, bo okazuje się, że zagrożeń w hermetycznie zamkniętej kabinie może być całkiem sporo. Nawet najnowocześniejsza, ale brudna i zaniedbana kabina staje się wprost idealnym środowiskiem dla rozwoju bakterii i grzybów chorobotwórczych. Mają one negatywny wpływ na stan powietrza wewnątrz, co bezpośrednio oddziałuje na nasze samopoczucie. Nieco przewrotnie swoje “pięć groszy” do tego może dorzucić także klimatyzacja, która utrzymując jednakową temperaturę i wilgotność, stwarza optymalne warunki do rozwoju mikroorganizmów wewnątrz kabiny.

Problemy i zagrożenia w kabinie maszyn rolniczych

Nie ma co się czarować, wnętrze kabiny maszyny rolniczej to nie salon u babci w niedzielne popołudnie. To miejsce pracy, do którego wciąż wchodzimy w butach i ubraniu roboczym, i miejsce, które wciąż się przemieszcza – pole, obejście, droga. Przy każdym uchyleniu drzwi do środka dostaje się kolejny tuman kurzu, a my sami na podeszwach butów czy ubraniu wnosimy kolejne zanieczyszczenia. Taka praca i takie jej warunki, których nie sposób uniknąć.

Do głównych zanieczyszczeń w kabinach możemy zaliczyć:

– nieorganiczne: ziemię i piasek

– organiczne: resztki roślinne i zwierzęce.

Utrzymująca się przez dłuższy czas mieszanina tych zanieczyszczeń powoduje, szczególnie przy ich dużej ilości, procesy rozkładu materii organicznej. Powoduje ona nie tylko zanieczyszczenie powietrza, o czym już wspomniałem, ale wiążąc wilgoć, powoduje procesy gnilne w zakamarkach kabiny. Dlatego w dzisiejszych nowoczesnych kabinach pojazdów rolniczych utrzymanie czystości jest szczególnie ważnym zadaniem.

Poza samymi dywanikami czy gumową tapicerką podłogi miejscem, gdzie szczególnie gromadzą się zanieczyszczenia organicznie i nieorganiczne, jest fotel operatora. Nawet najbardziej wygodny i amortyzowany fotel się brudzi. Piękna tapicerka z czasem pokrywa się kurzem i zanieczyszczeniami, które przy zajęciu miejsca wzbijają się w powietrze, tworząc chmurę niewidzialnego pyłu. Miękkie siedzenie tapicerowanego fotela jest idealnym siedliskiem dla drobnoustrojów.

Klimatyzacja to czasem problem, którego nie widać

Poważnym źródłem zanieczyszczenia powietrza w kabinie może być także zaniedbana klimatyzacja. Trzeba wiedzieć, że wchodzące w jej skład systemy papierowych filtrów mają swój “termin użycia”, po którym trzeba je bezwzględnie wymienić. Porowaty materiał, z którego są zrobione, filtrując, wchłania nie tylko zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne, ale także wilgoć. Daje to idealną pożywkę dla rozwoju bakterii na powierzchni filtrów. Każda instrukcja użytkowania mówi o nieprzekraczalnym terminie ich wymiany i to nawet tych lepszych, zawierających aktywne związki bakteriobójcze oparte na związkach srebra.

Same filtry to jednak nie wszystko. Okresowy przegląd klimatyzacji to nie tylko wymiana elementów filtracyjnych, ale dezynfekcja wewnętrznych przewodów powietrznych. Tam także gromadzą się drobne zanieczyszczenia i bakterie, których nie sposób się pozbyć, wymieniając same filtry. Właśnie dlatego producenci naszych maszyn rolniczych zalecają dokładne przeglądy klimatyzacji wraz z odkażaniem wentylacji i ozonowaniem wnętrza przynajmniej dwa razy w roku. W przypadku używania maszyny przy intensywnych opryskach na polu czy w winnicach i sadach okresy przeglądu wraz z wymianą filtrów ulegają znacznemu skróceniu.

Czym i jak czyścić kabinę?

Podstawowym narzędziem do zachowania czystości w kabinie jest oczywiście odkurzacz. Regularne dokładne odkurzanie fotela, tapicerki miękkiej i szczelin pozwala usunąć kurz i brud. Zdejmowane dywaniki tapicerowane czy gumowe można czyścić wodą ze środkiem piorącym. Przy czyszczeniu plastikowych powierzchni wewnętrznych należy używać łagodnych środków czyszczących, żeby uniknąć reakcji chemicznych z powierzchnią i farbą, mogących doprowadzić do zmatowienia i usunięcia napisów z manipulatorów maszyny.

Zadbane wnętrze kabiny nie tylko świadczy dobrze o nas samych i pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie w czasie pracy maszyną rolniczą, ale także ma znaczący wpływ na wizualną oceną stanu maszyny przy jej odsprzedaży.