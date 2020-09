Zmiany w zarządzie firmy John Deere

Firma John Deere ogłosiła zmianę w kierownictwie wyższego szczebla dotyczącą oddziału w Europie, Afryce oraz na Bliskim i Środkowym Wschodzie (EMEA). Tym samym Alejandro Sayago obejmie rolę wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu maszyn rolniczych i do pielęgnacji terenów zieleni w regionie 2. Zastąpi tym samym Denny’ego Docherty, który odejdzie na emeryturę z dniem 31 października 2020.

Piastując nowe stanowisko, Alejandro Sayago będzie nadal zarządzał zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie strategii Grow Time w regionie oraz zadba o pomyślną realizację modelu Smart Industrial. Skupi się także na przejściu centralnej organizacji sprzedaży i marketingu do siedziby w Walldorf (Niemcy). Dodatkowo, będzie kontynuował wysiłki firmy nakierowane na utworzenie najbardziej rozbudowanej sieci dealerów maszyn rolniczych i maszyn do pielęgnacji terenów zieleni w regionie. Alejandro obejmie nowe stanowisko z dniem 1 października.

Alejandro dołączył do firmy w 1992 roku jako inżynier w John Deere Industrias w Meksyku, obejmując stanowiska administracyjne i operacyjne. Później został oddelegowany do realizacji zadań z obszaru marketingu, sprzedaży i strategii działania w Stanach Zjednoczonych, Urugwaju i Brazylii. W 2012 roku został dyrektorem jednostki biznesowej Maszyny rolnicze i do pielęgnacji terenów zieleni, skupiając się na działaniach strategicznych. Dwa lata później został dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu odpowiedzialnym za działania w Ameryce Łacińskiej (region 3). Od lutego 2019 r. Alex jest dyrektorem ds. strategii korporacyjnej i rozwoju biznesowego. Ponadto pomaga opracowywać model Smart Industrial.

„Alejandro jest jednym z moich zaufanych doradców. Pomaga opracowywać strategię Grow Time, która w pełni wpisuje się w model Smart Industrial”, powiedział Denny Docherty. „Znam Alexa zarówno prywatnie, jak i zawodowo, od 15 lat i mogę zapewnić, że region i dealerzy John Deere zyskują doskonałego lidera i świetnego współpracownika”, dodał Docherty.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, “Denny Docherty dołączył do zespołu Deere w 1998 roku i piastował różne stanowiska kierownicze w obszarze sprzedaży, marketingu oraz działań strategicznych. W styczniu 2019 roku objął swoją bieżącą rolę i stał się odpowiedzialny za koordynowanie sprzedażą oraz aktywnościami marketingowymi w regionie 2. Przewodniczył zespołowi odpowiedzialnemu za wdrażanie strategii Grow Time, który za jego kadencji rzeczywiście poczynił spore postępy i jest na dobrej drodze do osiągnięcia zamierzonych celów. W trakcie swojej kariery w firmie Denny wyróżniał się bogatym doświadczeniem z zakresu sprzedaży i marketingu, z pasją podchodził do kwestii obsługi klienta, doskonale rozumiejąc istotną rolę kanałów dealerskich. Cechowało go także nakierowanie na osiąganie jak najlepszych wyników. Z powodów rodzinnych Denny zdecydował się odejść na emeryturę z dniem 31 października 2020.”