Zbiorniki na ON

Olej napędowy już od dawna stał się podstawowym produktem, bez którego nie może funkcjonować gospodarstwo rolne, a wydatki związane z jego zakupem stanowią spore obciążenie. Wraz ze wzrostem ilości zużywanego paliwa pojawia się problem z jego przechowywaniem, które obecnie podlega surowym rygorom prawnym.

Czas kiedy olej napędowy przechowywany był w zwykłych beczkach powoli przechodzi do lamusa. Wciąż jeszcze można spotkać paliwo w różnego rodzaju pojemnikach, jednak coraz popularniejsze stają się specjalne zbiorniki do przechowywania oleju napędowego. Zbiorniki te, to nie tylko wygoda. Oferują znakomite warunki przechowywania, a także wygodę tankowania i bezpieczeństwo.

Co na to przepisy

Obowiązujące przepisy stanowią, że paliwa w większych ilościach mogą być przechowywane tylko w zbiornikach naziemnych dwupłaszczowych. Są to zbiorniki, które dla zapewnienia bezpieczeństwa szczelności posiadają podwójną ścianę. Przepisy stanowią, że powinny one zabezpieczać przed przenikaniem paliwa do gruntu, a powierzchnie na jakiej są usytuowane winny być nieprzepuszczalne. Przepisy ustawy dopuszczają przechowywanie paliw w specjalnych zbiornikach o pojemności do 5000 litrów. Przepisy określają także minimalne odległości od budynków (10 m od budynków mieszkalnych i 5 m od budynków gospodarczych oraz granicy sąsiada). Odległości te możemy zmniejszyć o połowę pod warunkiem wybudowania ściany ognioodpornej. Zbiorniki o pojemności powyżej 2500 litrów są dodatkowo objęte kontrolą dozoru technicznego. Z tego tytułu rolnik musi uiścić coroczną opłatę oraz poddać je kontroli raz na 2 lata. Bez względu na wielkość posadowionego zbiornika, musi on być zabezpieczony przed dostępem dzieci. W bliskiej odległości nie mogą znajdować się przedmioty łatwopalne. W pobliżu zbiornika powinna znaleźć się także gaśnica i pojemnik z piaskiem.

To się opłaca

Zakup zbiornika to jednak spory wydatek. Musimy się liczyć z kosztem od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Koszt zakupu zależy od kilu parametrów: wielkości zbiornika, wyposażenia, a także producenta. Początkowy spory wydatek może jednak szybko się zwrócić. Większy zbiornik umożliwia zakup hurtowych ilości paliwa, co z kolei pozwala na obniżenie 1 litra paliwa nawet od kilku do kilkunastu groszy na litrze oleju napędowego. Zbiornik to także wygoda tankowania oraz kontrola zużywanego paliwa, ponieważ większość zbiorników posiada wbudowane liczniki, które pozwalają na kontrolę zużywanego paliwa. Dzięki zbiornikowi możemy także ustrzec się awariom silnika, ponieważ zabezpiecza przed dostaniem się wody i innych zabrudzeń, a jak wiemy, układy paliwowe w nowoczesnych silnikach są czułe na wszelkie nieczystości, a ich naprawa kosztowna.

Budowa i rodzaje zbiorników

Zbiorniki dwupłaszczowe zbudowane są z mocnego tworzywa sztucznego (polietylenu). Na rynku występuje szeroka gama tych urządzeń, których pojemność waha się od kilkuset litrów do nawet 10 000 litrów. Najmniejsze zbiorniki oferowane są także jako mobilne stacje do przewożenia paliwa np. podczas żniw do maszyn pracujących na polu. Tego typu zbiorniki występują już od 200 litrów pojemności i pozwalają na transport paliwa na pole. Posiadają one pompy 12 lub 24 V, aby mogły pracować na otwartych przestrzeniach. Zbiorniki stacjonarne oferują szeroki wachlarz wyposażenia. W najdroższych otrzymamy wydajne pompy (wydajność 50 -100 l/min), które pozwalają na szybkie napełnienie zbiornika maszyn. Aby tankowanie było sprawne na wyposażeniu znajduje się pistolet automatyczny, przepływomierze, separatory wody oraz wstępne filtry zabezpieczające przez ewentualnymi nieczystościami. Dla wymagających dostępne są także systemy zarządzania dystrybucją. Pozwalają one monitorować pobór paliwa przez wcześniej zdefiniowanych kierowców. Łatwa i szybka staje się kontrola nad kierowcami i ilością zużywanego przez nich paliwa. Dostępne są także czujniki informujące o poziomie paliwa, które automatycznie przesyłają informacje o potrzebie zatankowania. Zbiorniki wyposażone są również we włazy rewizyjne.

Zbiorniki na olej napędowy to spory wydatek, czy jest on uzasadniony? Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa z pewnością tak. Dzięki możliwości przechowywania większej ilości paliwa, możemy dokonywać zakupów w dogodnym dla siebie czasie, oszczędzając w ten sposób nie małe kwoty. Poza tym to po prostu wygoda i oszczędność czasu, który jest na wagę złota podczas długiego dnia pracy.

