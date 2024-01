Odcięcie rolnictwa od paliw kopalnych jest konieczne

„Uniezależnienie się od paliw kopalnych i przejście na odnawialne źródła energii, rolnictwo regeneratywne oraz agroekologię pozwoli ochronić naszą planetę, sprawi, że żywność stanie się tańsza, zwiększy się bezpieczeństwo żywnościowe, powstaną nowe miejsca pracy, zdrowie publiczne ulegnie poprawie i będziemy w stanie skuteczniej walczyć z głodem na świecie”.

Taką świetlaną wizję powszechnej szczęśliwości roztacza przed nami Patty Fong, dyrektorka programu „Climate and Health & Well-being” w Global Alliance for the Future of Food – międzynarodowej organizacji zrzeszającej fundacje o charakterze filantropijnym, prowadzące działania na rzecz zrównoważonej produkcji żywności. Informuje o tym portal Food Fakty .

Całkowita przemiana ludzkiego świata jest konieczna, ponieważ, jak twierdzi GAFF w swoim najnowszym raporcie, “produkcja, transport i magazynowanie żywności odpowiada za ponad 1/3 całkowitej emisji CO2 do atmosfery”; aby uniknąć klimatycznego armagedonu konieczne jest odcięcie produkcji żywności od paliw kopalnych a także produktów agrochemicznych. W zamian zachęcają do stosowania odnawialnych źródeł energii w procesie zmian systemów żywnościowych, a także do ponownego rozważenia kwestii dofinansowań dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją biogazu i biopaliw.

“Domknięciem” propozycji zmian jest “zwrócenie większej uwagi na znaczenie diety roślinnej jako przyjaznej dla środowiska, co należy rozumieć jako zachętę do odchodzenia od konsumpcji mięsa.