Zalesianie gruntów rolnych. Pomimo sporych stawek dopłat niewielkie zainteresowanie rolników 

Zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych i zakładanie systemów rolno-leśnych jest finansowane z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Choć stawki dopłat są interesujące, zainteresowanie nimi jest niewielkie.

“Odnowa środowiska przyrodniczego” (New Restoration Law) to jeden z elementów Europejskiego Zielonego Ładu wprost dotyczący rolnictwa. Celem tego ambitnego programu jest “przywrócenie przyrody w całej Europie, od gruntów rolnych i mórz po lasy i środowisko miejskie” – jak czytamy w stanowisku Komisji Europejskiej z czerwca 2022 r. Sposobem na osiągnięcie tego celu ma być “odbudowa unijnych terenów podmokłych, rzek, lasów, użytków zielonych, ekosystemów morskich, środowisk miejskich i gatunków, które zamieszkują te tereny”, co w opinii Komisji, ale też i Parlamentu Europejskiego (o czym pisaliśmy tutaj) “jest kluczową i opłacalną inwestycją: w bezpieczeństwo żywnościowe, odporność na zmianę klimatu, zdrowie i dobrostan”.

Programowi “Odbudowy środowiska przyrodniczego” sprzeciwiają się Copa i Cogeca, ale także takie partie europejskie jak EPL (do której należy PO i PSL) oraz EKR (do której należy PiS).

Mimo sprzeciwu wielu środowisk Unia Europejska prze do realizacji swoich wizji ekologicznych. Aby zachęcić rolników do realizacji projektów związanych z Zielonym Ładem UE przeznaczyła we Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023-2027 duże pieniądze na programy ekologiczne, jak słynne ekoschematy, czy wspomniane na początku działania polegające na zalesianiu gruntów rolnych.

Rolnicy polscy są jednak mało zainteresowani sadzeniem drzew na polach: można powiedzieć, że zainteresowanie jest śladowe. Mimo, że nabór na wnioski o wsparcie inwestycji trwa od marca i kończy się 31 lipca, do 18 lipca wnioski o dopłaty złożyło do ARiMR tylko 92 właścicieli gospodarstw.

“Uprzejmie informujemy, że z aktualnych statystyk dotyczących wsparcia na przeprowadzenie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wynika, że do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęły 92 wnioski” – informuje Biuro Prasowe ARiMR. – “Na tym etapie obsługi dokumentów ARiMR nie dysponuje danymi na temat wysokości wsparcia, o które ubiegają się wnioskodawcy”.

Być może niewielkie zainteresowanie wynika z wymogów prawidłowej realizacji inwestycji – np. “teren, na którym chcemy posadzić las, powinien być przeznaczony do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”, a na hektarze musi być posadzona określona ilość sadzonek: “np. dla sosny wynosi od 8 tys. do 10 tys. szt./ha, dla dębu lub buka – od 6 tys. do 8 tys. szt./ha”, o czym informuje Agencja w komunikacie zachęcającym do skorzystania z dopłat. Niemniej stawki są zachęcające – ich wykaz zamieszczamy w tabeli poniżej.

Wszystkie informacje na temat naborów na inwestycje leśne i zadrzewieniowe znaleźć można pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-lesne-lub-zadrzewieniowe2