Zakaz importu zbóż z Ukrainy do połowy września? Telus: Otrzymaliśmy projekt rozporządzenia

Wszystko wskazuje na to, że unijny zakaz dotyczący importu zbóż do pięciu krajów przyfrontowych zostanie przedłużony najprawdopodobniej do połowy września.

– Otrzymaliśmy z KE projekt nowego rozporządzenia ws zakazu importu 4 produktów do krajów 5-tki. Termin obowiązywania zapisany w projekcie to 15 września br. Jest to projekt ale mam nadzieję że wejdzie w życie od jutra – poinformował na Twitterze minister rolnictwa Robert Telus.

Otrzymaliśmy z KE projekt nowego rozporządzenia ws zakazu importu 4 produktów do krajów 5-tki. Termin obowiązywania zapisany w projekcie to 15 września br.

Jest to projekt ale mam nadzieję że wejdzie w życie od jutra ;)) — Robert Telus (@RobertTelus) June 5, 2023

Dotychczasowy zakaz importu kończy się dzisiaj. Obejmuje on Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię. Chodzi o pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik pochodzące z Ukrainy.

Tymczasem na jutro zapowiedziany został protest rolników na przejściu granicznym w Medyce w woj. podkarpackim. Rozmawialiśmy dziś z jednym z organizatorów, Romanem Kondrowem. Stwierdził on, że zakaz do września nie rozwiązuje problemu, choćby ze względu na następujące po tym czasie zbiory kukurydzy. Decyzja o proteście nadal jest więc w mocy.