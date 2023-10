Wysokość stawki uzupełniającego wsparcia dochodów rolników. Jest projekt rozporządzenia 

Mniejsze niż zakładano zainteresowanie płatnością dla małych gospodarstw pozwoliło zwiększyć pulę środków na redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności o prawie 29 milionów euro.

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowany został projekt Rozporządzenia w sprawie stawki uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności za 2023 r. Jak czytamy w uzasadnieniu, prace nad projektem rozporządzenia były możliwe dopiero po otrzymaniu z ARiMR danych do obliczenia wysokości stawek, określonych na podstawie wniosków o przyznanie

wsparcia za 2023 r., oraz po ogłoszeniu kursu wymiany, według którego są przeliczane płatności bezpośrednie za 2023 r.

Orientacyjna pula środków na uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności została ustalona zgodnie z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027: w kampanii 2023 po odjęciu środków na płatność dla małych gospodarstw, wynosi 349 134 109,85 euro, a planowana kwota jednostkowa wynosi 39,10 euro/ha.

Zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powierzchnia, które może zostać objęta tym wsparciem wynosi 9 665 569,21 ha. W celu zapewnienia stawki w wysokości określonej w PS pula środków została zwiększona o ok. 28,8 mln euro pozostałych do wykorzystania w ramach płatności dla małych gospodarstw, co było możliwe w związku z niższym niż zakładano zainteresowaniem tą płatnością. W rezultacie pula środków na wsparcie wyniesie 377 923 756,11 euro.

Jak informują autorzy projektowanego rozporządzenia, do przeliczenia kwot płatności bezpośrednich za 2023 r. przyjęto kurs wymiany wynoszący 4,6283 zł/euro. W związku z tym stawka uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności za 2023 r. wynosi 180,96 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tego wsparcia.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 16 października 2023 r. W uzasadnieniu czytamy, że “proponowany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia pozwoli jak najszybciej rozpocząć proces naliczania i wypłaty wsparcia przez ARiMR.

Projektowane rozporządzenie nie nakłada żadnych obowiązków na beneficjentów płatności bezpośrednich.