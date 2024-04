Eksport ukraińskich produktów przez Morze Czarne osiągnął poziom sprzed wojny

W poniedziałek 29 kwietnia stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Sergiej Kislitsja oświadczył, że eksport produktów rolnych z czarnomorskich portów Piwdenny, Odessa i Czarnomorsk osiągnął poziom 25 mln ton, co oznacza, że udało się powrócić do poziomów eksportu sprzed wojny.

Od czasu wycofania się Rosji latem 2023 r. z tzw. Inicjatywy Czarnomorskiej, za pomocą alternatywnego korytarza morskiego od 1 października 2023 r. do 29 kwietnia 2024 r. z ukraińskich portów wysłano 1300 statków. W lutym 2024 r. ukraińskim korytarzem morskim wyeksportowano rekordowe 8 mln ton ładunku, co zwiększyło łączną wielkość eksportu od początku działania korytarza zbożowego do 28 mln ton.

Produkty rolne z Ukrainy dostarczane są do 40 krajów świata. Sergiej Kislitskij przemawiając podczas zorganizowanej przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ debaty „Dialog polityczny – przezwyciężenie światowego braku bezpieczeństwa żywnościowego i ryzyka głodu: wzmocnienie wpływów zbiorowych” poinformował, że w ramach Programu humanitarnego „Zboże z Ukrainy” do tej pory wysłano 8 statków z ponad 200 000 ton zboża do Somalii, Etiopii, Kenii, Jemenu, Nigerii i Sudanu, natomiast w zeszłym tygodniu w ramach inicjatywy i przy wsparciu Światowego Programu Żywnościowego ONZ do Sudanu dostarczono kolejny transport ukraińskiego zboża.

Informacja przekazana przez Kislitsjkiego wyjaśnia, dlaczego „tranzyt przez Polskę niczego nie rozwiązuje” – jak mówił Paweł Kowal, dyrektor Ukraińskiej Konfederacji Agrarnej cytowany w naszym artykule. Warto też porównać przepustowość ukraińskich portów z przepustowością naszych portów – to pomaga zrozumieć naszą pozycję w globalnym handlu.