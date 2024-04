Minister Siekierski na AGRIFISH: Dotychczasowe działania nie przyniosły wzmocnienia pozycji rolników

„Dodatkowe koncesje w dostępie do rynku UE dla tych krajów powinny być uwarunkowane poprawą dostępu unijnego eksportu do ich rynków. Powinny również być związane z dostosowaniem przepisów tych krajów do prawa UE w zakresie standardów i wymogów produkcji rolnej – powiedział minister Czesław Siekierski na posiedzeniu AGRIFISH.

Wczorajsze posiedzenie AGRIFISH poświęcone było obecnemu kryzysowi w rolnictwie i sposobom jego przeciwdziałania – informuje biuro prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Polska delegacja poparła postulat niemieckiej delegacji zwiększenia limitu pomocy de minimis, oraz delegacji austriackiej wydłużenia czasu na wdrożenie rozporządzenia ws. wylesiania (EUDR).

Minister Czesław Siekierski zauważył, że zmiany w Zielonym Ładzie są “reakcją na postulaty rolników”, ale konieczne są dalsze zmiany zgodne z postulatami państw członkowskich. W tym celu należy przyjąć możliwość nielimitowanego zgłaszania zmian, które nie mają wpływu na cele końcowe planów, dla wszystkich interwencji planu strategicznego, w tym dla płatności bezpośrednich.

Minister zwrócił uwagę, że dotychczasowe działania dotyczące łańcucha żywnościowego nie przyniosły oczekiwanego wzmocnienia pozycji rolników.

– Rolnik jest najsłabszym ogniwem w łańcuchu żywnościowym i nie ma wpływu na ceny oraz marże. Powinniśmy zweryfikować dobre praktyki oraz rozwiązania wprowadzone w tym zakresie w państwach członkowskich i przejrzeć regulacje, które dotyczą transmisji cen i podziału marż – powiedział szef polskiej delegacji. – Nowe rozwiązania nie mogą negatywnie wpływać na międzynarodową konkurencyjność unijnego sektora rolno-spożywczego i nie powinny zwiększać obciążeń administracyjnych.

Ministrowie rolnictwa państw UE rozmawiali też o handlu produktami rolno-spożywczymi. W tym punkcie Czesław Siekierski zaznaczył, że w relacjach UE z jej partnerami należy przestrzegać zasady wzajemności i równowagi wymiany koncesji handlowych, szczególnie w stosunku do krajów kandydujących do UE –Ukrainy, Mołdawii i krajów Bałkanów Zachodnich.

W opinii ministra Siekierskiego umowy o liberalizacji handlu z krajami spoza UE powinny uwzględniać towary wrażliwe, a do umów powinny być włączane klauzule ochronne.

– Takiej klauzuli zabrakło np. w umowie stowarzyszeniowej (DCFTA) z Ukrainą, co dziś stanowi duże wyzwanie – przypomniał polski minister rolnictwa i rozwoju wsi.

źródło: MRiRW