Wykryli prawie dwie tony nielegalnych środków ochrony roślin

Prawie dwie tony nielegalnych środków ochrony roślin wykryli inspektorzy z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu wspierani przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Do ujawnienia nielegalnych produktów doszło w wyniku przeszukania pomieszczeń magazynowych znajdujących się na jednej z posesji na terenie województwa wielkopolskiego.

W wyniku podjętych działań Inspektorzy zabezpieczyli szeroki asortyment środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu i stosowania. Wśród zatrzymanych preparatów znajdowały się produkty zawierające substancje czynne zakazane do stosowania w środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin pochodzące z przemytu oraz podrobione produkty. WIORiN w Poznaniu prowadzi w sprawie dalsze czynności z udziałem Policji i Krajowej Administracji Skarbowej – informuje PIORiN.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że do ochrony upraw mogą być stosowane wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki ochrony roślin należy nabywać wyłącznie w miejscach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia w nich tego rodzaju działalności, nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Powinny być one oferowane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Etykieta znajdująca się na opakowaniu środków powinna być sporządzona w języku polskim.

PIORiN zwraca się do rolników z prośbą o przekazywanie informacji o przypadkach oferowania do sprzedaży lub zastosowania niedopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin. Można je zgłaszać do najbliższej jednostki wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa lub na adres poczty elektronicznej: nielegalnesrodki@piorin.gov.pl

Źródło: PIORiN

Opracował: Krzesimir Drozd