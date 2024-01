Osadkowski uruchomił sklep internetowy

Firma Osadkowski w styczniu br. firma otworzyła swój sklep internetowy Osadkowski.pl, w którym rolnicy mogą kupić m.in. środki ochrony roślin, nawozy dolistne czy materiał siewny. Wprowadziła też program rabatowy.

– Wierzymy, że przyszłość rolnictwa to obsługa wielokanałowa. Dla gospodarstw rolnych najważniejszy jest kontakt z rzetelnymi i profesjonalnymi doradcami – i to się nie zmieni. Internet będzie jednak stanowił ważne uzupełnienie – zapewni klientom szybki i łatwy dostęp do potrzebnych informacji oraz umożliwi samodzielne dokonywanie zakupów. Jesteśmy przekonani, że sprawne połączenie tych dwóch elementów – obsługi ze strony najlepszych doradców agrotechnicznych oraz wsparcie nowoczesnej platformy internetowej – będzie przełomem w standardzie obsługi. To klient powinien decydować o tym co, kiedy i w jaki sposób chce załatwić – mówi prezes zarządu Wojciech Osadkowski.

Firma Osadkowski planuje systematycznie poszerzać funkcjonalność swojej platformy. W najbliższej przyszłości możemy się spodziewać m.in. możliwości dokonywania zakupów z odroczonym terminem płatności, zakupu nawozów i zbóż w opcji dostaw całosamochodowych oraz obsługi programów lojalnościowych. Partnerem technologicznym projektu jest firma Hycom – jeden z największych dostawców tego typu rozwiązań w Europie.