IJHARS: na granicy badamy jakość handlową, nie fitosanitarną

W odniesieniu do wielu produktów (np. zbóż czy nasion roślin oleistych) nie ma obowiązujących przepisów określających minimalne wymagania w zakresie jakości handlowej, dlatego jakość handlowa tych produktów jest weryfikowana na zgodność z deklaracją producenta – informuje IJHARS.

„Jakość handlowa” badana przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) nie ma związku z wymaganiami zdrowotnymi, sanitarnymi, fitosanitarnymi. Inspekcja opublikowała komunikat w tej sprawie.

IJHARS przeprowadza kontrole na mocy ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Kontroli podlegają tylko artykuły wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.

Przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nie dotyczą wymagań zdrowotnych, sanitarnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych. IJHARS nie ma uprawnień do badania tych parametrów. Inspekcja kontroluje tylko „cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz spełnienie określonych wymagań wynikających ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania”

Kontrole artykułów rolno-spożywczych na granicy, niezależnie od IJHARS, przeprowadzają również: Krajowa Administracja Skarbowa, Inspekcja Weterynaryjna (w zakresie pasz i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzenia zwierzęcego), Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (w zakresie wymagań fitosanitarnych dla roślin), Państwowa Inspekcja Sanitarna (w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzenie roślinnego).

IJHARS w roku 2023 zakazała wprowadzania do obrotu 272 z 19 632 partii produktów pochodzących z Ukrainy; od 1 stycznia do 19 lutego 2024 r. IJHARS skontrolowała jakość handlową 1 559 partii artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, wydając 17 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu łącznie 22 partii produktów niespełniających wymagań jakości handlowej.

