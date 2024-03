Obowiązkowy kurs chemizacyjny w tym roku będzie droższy. Gdzie można go zrobić?

Z racji tego, że rolnicy zaliczani są do profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, to konieczne jest spełnienie szeregu wymagań, aby móc wykonywać opryski. Jednym z takich wymagań jest posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin.

W tym miejscu wyróżniamy dwa typy szkoleń, które różnią się przede wszystkim dwoma aspektami. Pierwszą rzeczą jest rodzaj szkolenia, gdyż wyróżniamy szkolenie podstawowe oraz szkolenie uzupełniające. To pierwsze jest przeznaczone dla użytkowników, którzy nie odbyli jeszcze kursu i trzeba na nie poświęcić 2 dni. Z kolei ci, którzy takowe kursy odbyli już wcześniej, mogą wziąć udział w szkoleniu uzupełniającym, które trwa jeden dzień.

Podczas trwania takich szkoleń uczestnicy muszą zapoznać się z budową oraz konserwacją opryskiwaczy i procesem wykonywania oprysków, a prowadzący kurs mają za zadanie wyjaśnić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach tego typu szkoleń prowadzone są również wykłady dotyczące integrowanej ochrony roślin.

Jeśli zaś chodzi o koszty jakie trzeba ponieść, co nie jest raczej zaskoczeniem, to nieznacznie one wzrosły na przestrzeni 2 ostatnich lat i wynoszą obecnie najczęściej 120 zł za jednodniowe szkolenie i ok. 180 zł za dwudniowy kurs podstawowy. Zwykle tego typu kursy prowadzą ODR-y, choć oczywiście nie brakuje także prywatnych, certyfikowanych firm, które tego typu szkolenia wykonują, jednak w ich przypadku trzeba najczęściej liczyć się z wyższymi opłatami.

Przed przystąpieniem do tego typu szkolenia warto sprawdzić na stronie PIORiN, jakie instytucje są uprawnione do ich wykonywania. Jest to dość proste zadanie, gdyż należy wejść na stronę http://piorin.gov.pl/wiorin/, następnie wybrać interesujące nas województwo, po czym z bocznego panelu z lewej strony wybrać zakładkę “rejestry i ewidencje”. Stamtąd powinniśmy mieć już dostęp do pełnej listy podmiotów wykonujących szkolenia w naszym województwie.