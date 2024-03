PIORiN zwiększył liczbę kontrolerów na granicy polsko-ukraińskiej

Jak informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na granicy polsko-ukraińskiej zwiększono obsadę osobową Inspekcji. Obecnie za bezpieczeństwo fitosanitarne odpowiada 47 osób pracujących na 5 przejściach granicznych.

„W związku z natężonym ruchem granicznym towarów, w Oddziałach Granicznych na granicy z Ukrainą, zwiększono obsadę osobową. Za bezpieczeństwo fitosanitarne odpowiada w sumie 47 osób, pracujących całodobowo przez 7 dni w tygodniu na kolejowych i drogowych przejściach granicznych w Dorohusku, Hrubieszowie, Hrebennem, Korczowej i Medyce” – informuje PIORiN.

Kontrolerzy Inspekcji sprawdzają, czy przewożony towar nie jest porażony przez agrofagi, czyli szkodniki, bakterie, wirusy czy grzyby szkodliwe dla roślin, wskazane w przepisach UE jako stanowiące zagrożenie fitosanitarne dla roślin uprawianych w Unii lub obecnych w środowisku.

„Wbrew obiegowym opiniom, kontrola fitosanitarna nie obejmuje sprawdzenia takich parametrów jak zagrożenia dla zdrowia ludzi (np. pozostałości pestycydów) lub zwierząt, ani jakości handlowej, gdyż właściwości te badane są przez służby sanitarne, weterynaryjne oraz jakościowe. Dla przykładu importowany materiał siewny zbóż podlega kontroli fitosanitarnej wykonywanej przez PIORiN, ale ziarno zbóż przeznaczone na paszę jest kontrolowane przez Inspekcję Weterynaryjną” – czytamy w komunikacie PIORiN.

W 2023 roku organy graniczne PIORiN skontrolowały 7 730 przesyłek pochodzących z Ukrainy. Kontrolą objęto 100% towarów regulowanych zgłoszonych do kontroli fitosanitarnej, nie tylko przeznaczonych do Polski, ale również w tak zwanym tranzycie wewnętrznym do innych państw członkowskich UE.

